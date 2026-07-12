Inglaterra vs Argentina: La selección inglesa va con GRAN VENTAJA ante Argentina en las semifinales del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ nos ha regalado un duelo de alta tensión para las semifinales: Inglaterra se medirá contra Argentina en un enfrentamiento que promete marcare historia. Más allá de la táctica y la historia que rodea a ambos combinados, un aspecto que ha captado la atención del mundo del fútbol es la marcada diferencia que hay en la valoración económica de las plantillas, la diferencia final es mayor a 500 millones de euros.

El poderío financiero de Inglaterra

El equipo inglés llega a esta instancia como una potencia financiera indiscutible. Con una valoración de mercado total que alcanza los mil 360 millones de euros, el plantel de los "Tres Leones" liderado por Thomas Tuchel es una muestra de absoluto poderío económico. Jugadores como Jude Bellingham (130 millones) y Declan Rice (120 millones) encabezan una lista de estrellas que brillan en los clubes más competitivos de Europa. La profundidad de su banca y el alto valor individual de sus integrantes reflejan una inversión masiva en talento joven y contrastado, lo que, bajo el prisma de las cifras, los coloca como favoritos.

Jude Bellingham festeja su gol en cuartos de final entre Inglaterra y Noruega Mundial 2026.|Mike Segar/REUTERS

Valor de Argentina

Por el otro lado, la Selección Argentina, bajo la dirección de Lionel Scaloni, presenta un valor de plantilla de 807.50 millones de euros. Si bien la cifra es significativamente inferior a la de su rival, sería un error subestimar la jerarquía y el valor intangible de un equipo que combina experiencia en el más alto nivel con una química grupal envidiable. Jugadores como Julian Álvarez (100 millones), Enzo Fernández (90 millones) y Alexis Mac Allister (70 millones) mantienen un valor elevado, pero es la cohesión y el peso específico de sus referentes lo que compensa la diferencia en el valor de mercado.

La Albiceleste quiere el pase a las semifinales|X: Argentina

¿Cuándo se juega el Inglaterra vs Argentina?

El partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está programado para disputarse el próximo miércoles 15 de julio en punto de las 13:00 horas.

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