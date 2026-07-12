El Mundial 2026 ya superó a Rusia 2018 y Qatar 2022 juntos: este dato lo confirma

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está transitando sus etapas definitorias en una competencia que ya conoce a sus cuatro semifinalistas. Contemplando esta situación, se conoció un dato que enorgullece a su Comité organizador.

De acuerdo a información suministrada por Doble Amarilla a través de su cuenta oficial de X, la competencia con sede en Canadá, Estados Unidos y México, alcanzó un imponente récord de asistentes a lo largo de su desarrollo.

A la fecha más de 6.5 millones de espectadores han sido testigos de las imponentes campañas de argentinos, franceses, españoles e ingleses, seleccionados que estarán jugando por un cupo para clasificar a la final que se realizará el 19 de julio.

Se remarca que a lo largo del campeonato las tribunas de los diferentes recintos deportivos siempre estuvieron colmadas de aficionados, un dato que supera los 6.4 millones de asistentes, cifra acumulada entre las justas desarrolladas en Rusia 2018 y Qatar 2022 respectivamente.

¿Cuándo se jugarán las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

A este imponente evento le restan solo tres partidos para conocer un ganador que es anhelado por millones de fanáticos a lo largo del planeta.

Considerando este asunto, el próximo martes 14, Francia va a estar chocando contra su par de España en una contienda que se realizará en el Estadio Dallas y que iniciará a partir de las 13 (horario mexicano).

Un día más tarde, el 15, en Atlanta, argentinos e ingleses le darán vida a un histórico enfrentamiento que seguramente generará grandes emociones para la fanaticada de ambos combinados nacionales.

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¿Quién tiene las mayores posibilidades de ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ según la IA?

Gemini, herramienta de Inteligencia Artificial de Google dio a conocer este importante pronóstico. “Si la lógica y el rendimiento de las simulaciones pesaran al 100%, el candidato que tiene todos los números puestos para quedarse con la Copa del Mundo 2026 es Francia”, agregó.

“Los franceses vienen con un plantel que es una máquina de demoler rivales, tienen recambio de sobra en todas las líneas y un Mbappé que, cuando se enciende, te liquida un partido solo. Las estadísticas frías los ponen un escalón por encima del resto por la madurez que tiene ese grupo”, apuntó.