MLB: ¿Cuándo inicia la Serie Mundial 2026 y quién se perfila para ganarla?

Comienza la cuenta regresiva para uno de los momentos más esperados que los amantes de este deporte tienen. La Serie Mundial de la temporada 2026 de la MLB está más cerca que nunca, motivo por el cual aquí conocerás todos los detalles respecto a su fecha y posibles candidatos al título.

Así fue el año de los Dodgers este 2024

Como sabes, la Serie Mundial no es más que el mejor momento de la temporada en la MLB dado que las dos escuadras más importantes de la misma se enfrentan para conocer quién es el mejor equipo del año. Se trata, entonces, de un momento en donde los niveles de las plantillas se enfrentan en el diamante para demostrar su superioridad.

¿Cuándo inicia la Serie Mundial 2026 de la MLB?

Lo primero que tienes que tener en cuenta es que la Serie Mundial 2026 iniciará el próximo viernes 23 de octubre; es decir, el último tramo de la postemporada de las Grandes Ligas que arrancará con la ronda de Comodines para llegar a las finales de Conferencia tiempo después.

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Es así como la Serie Mundial, también conocida como el Clásico de Otoño de la MLB, medirá a las dos mejores escuadras en una serie que podría extenderse hastas los siete juegos, por lo que, de concretarse así, el ganador se conocerá el próximo 31 de octubre del 2026.

¿Qué equipos son favoritos para llegar a la Serie Mundial?

Sin duda, el máximo candidato a llegar a la Serie Mundial de la MLB son los Dodgers de Los Ángeles, equipo liderado por Shohei Ohtani que va como líder de su liga y que, de concretar un nuevo título, sumarían el tercero de forma consecutiva, demostrando su superioridad en las Grandes Ligas.

Detrás de ellos aparecen los Yankees de Nueva York, la escuadra más ganadora en la historia de las MLB que se posiciona como la gran favorita de la Liga Americana gracias a su efectividad al ataque, misma que será necesaria si quieren ganar un Clásico de Otoño más.