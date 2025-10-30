¡Inmenso! El lugar de privilegio que ocupa César Huerta entre los mejores pagados de Anderlecht

César “Chino” Huerta ocupa un lugar privilegiado en el Anderlecht, pues es el tercer mejor pagado del conjunto de Bélgica, según la plataforma Capology. El extremo llegó al club en enero de este año y desde entonces se convirtió en uno de los referentes del equipo y poco a poco va retomando su nivel después de un inicio de temporada complicado debido a una lesión que lo dejó fuera de la convocatoria de la Selección Mexicana .

“Chino”, quien salió de Chivas, pasó por Pumas y ahora brilla en Europa , ha tenido un gran ascenso en su carrera, pues de no ser querido en el Guadalajara pasó a ser seleccionado mexicano y desde que llegó a Bélgica tiene un gran valor en el mercado de 6 millones de euros y con contrato con el Anderlecht hasta el 30 de junio de 2029.

RSC Anderlecht “Chino” es el tercer futbolista mejor pagado del Anderlecht, pese a que en esta temporada no ha brillado

El extremo izquierdo supera en sueldo a grandes futbolistas, tales como Yasin Özcan y Mario Stroeykens, quienes tienen un valor en el mercado superior al canterano de Chivas. Este es el Top-5 de los mejores pagados en el Anderlecht:



Thorgan Hazard - Bélgica

Ludwig Augustinssson – Suecia

César Huerta – México

Moussa N’Diaye - Senegal

Luis Vázquez – Argentina

TE PUEDE INTERESAR:



César Huerta, en el top de los jugadores con mayor valor en el mercado del Anderlecht

El exjugador de Pumas no solo tiene un lugar prestigioso entre los mejores pagados del Anderlecht, pues también se ubica entre los 5 futbolistas mejor valuados en el mercado del conjunto de Bélgica. Este es el Top-5, según Transfermarkt:



Mario Stroeykens – 10 millones de euros (214.5 millones de pesos) Yasin Özcan – 7.5 millones de euros (161. 1 millones de pesos) Nathan De Cat – 7 millones de euros (150.4 millones de pesos) César Huerta - 6 millones de euros (128.3 millones de pesos) Enric Llansana – 4 millones de euros (85.9 millones de pesos)

🚨GOL DE CÉSAR HUERTA EN BÉLGICA 🇧🇪 pic.twitter.com/gWGWV0kGX9 — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) October 28, 2025

El segundo aire de César Huerta con el Anderlecht

César Huerta no ha tenido un buen arranque de temporada, pues no ha sido considerado titular. No obstante, fue convocado en un partido de la Copa de Bélgica, en la que se hizo presente al marcar el segundo gol de su equipo con el que avanzó a los Dieciseisavos de Final. El extremo izquierdo no completó el partido debido a que salió de cambio por molestias físicas.