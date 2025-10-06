Un día salió de Chivas, pasó gratis a Pumas y hoy es una figura invaluable en Europa

César “Chino” Huerta es el futbolista que un día salió de Chivas para llegar gratis a Pumas, donde su carrera tuvo un gran auge, a tal grado de emigrar al futbol de Europa, donde actualmente es figura invaluable. El jugador de 24 años, que fue pretendido por un grande de la Liga BBVA MX en el mercado de verano , tuvo un gran rendimiento en el duelo que ganó Anderlecht 1-0 sobre el Standard Lieja.

“Chino”, quien se despidió de Pumas al borde de las lágrimas , disputó 52 minutos en el partido de la Pro League de Bélgica, tiempo que no desaprovechó dentro del terreno de juego, pues de acuerdo a información del periodista Julio Rodríguez tuvo estadísticas interesantes, las cuales son las siguientes:



Los números de César Huerta en la reciente temporada de Europa

César Huerta suma un gol y 5 tarjetas amarillas en la nueva temporada con el Anderlecht. El mexicano ha disputado 7 encuentros de la liga local y 4 de la fase previa de la Conference League, según estadísticas de BeSoccer.

“Chino” ha tenido un gran rendimiento en los últimos encuentros con su club en Europa, hecho que le valió para ser convocado nuevamente por Javier Aguirre para los partidos de preparación de la Selección Mexicana ante Ecuador y Colombia, luego de perderse la Fecha FIFA de septiembre por una lesión.

César Huerta 🇲🇽 jugó 52’ en la victoria de Anderlecht sobre Standard Lieja de 1-0 en la Pro League 🇧🇪.



- 17/21 pases precisos (81%)

- 1 pase clave

- 3 tiros fuera

- 1/3 duelos en el suelo ganados

- 2/3 duelos aéreos

- 1 despeje

- 1 entrada



El paso de César Huerta de Chivas a Pumas

César Huerta es u canterano de Chivas, pero rehecho en CU, pues así lo consideró el futbolista de 24 años. “Chino” no vivió grandes momentos con el Guadalajara, pues durante su estancia fue prestado a varios clubes como Zacatepec de la Liga de Expansión MX, así como Morelia y Mazatlán FC.

El extremo izquierdo terminó contrato con Chivas en verano de 2022 para llegar a Pumas, club con el que mostró gran nivel, hecho que lo llevó a ser convocado por primera vez a la Selección Mexicana mayor y a emigrar a Europa a principios de este 2025.