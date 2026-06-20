Insólita declaración del presidente de Brasil contra Neymar: “Es el primer convocado que hace teletrabajo”

Neymar pocas veces pasa desapercibido. Su ausencia en la Selección de Brasil había hecho mucho ruido, aunque también genera debate su convocatoria en el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Mientras continúa su proceso de recuperación por una lesión muscular trabajando de forma diferenciada, el presidente de su país, Lula da Silva, protagonizó un momento que rápidamente se convirtió en el tema del día durante un acto oficial en Belo Horizonte. "Es el primer convocado home office del mundo".

El episodio ocurrió cuando un menor presente en el evento señaló a Ney como el mejor futbolista brasileño de la actualidad. Lejos de esquivar el tema, el político respondió entre risas: "¿Neymar? Ni siquiera está jugando". Sin embargo, el mandatario fue un paso más allá con una broma que encendió las redes sociales brasileñas: "Ayer vi en internet que Neymar es el primer convocado 'home office' del mundo".

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Lejos de conformarse, el presidente brasileño llevó la broma al terreno tecnológico al sugerir, en tono jocoso, que ante la falta de figuras que marquen diferencia, habría que apostar por la innovación: "Algún día habrá que formar una selección con inteligencia artificial. Once Pelés", disparó Lula, provocando carcajadas entre los asistentes.

Lula Da Silva

Actualmente, el astro de la Canarinha permanece en Nueva Jersey, alejado de la dinámica del plantel que se encuentra en Filadelfia donde goleó (3-0) a Haití. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) mantiene la cautela y sostiene que el objetivo principal es que Neymar pueda sumar minutos en el cierre de la fase de grupos ante Escocia.

El trasfondo de una relación tensa

Más allá del humor deportivo, las palabras de Lula fueron leídas por muchos analistas como un mensaje con carga política. Es bien sabido que Neymar apoyó públicamente a Jair Bolsonaro durante la campaña presidencial de 2022, el principal rival político del actual jefe de Estado.

Por ello, esta referencia al "teletrabajo" del 10 ha sido interpretada como un dardo que trasciende las canchas, reflejando las profundas divisiones que persisten en la sociedad brasileña y que, incluso en plena Copa Mundial de la FIFA™, siguen vigentes.

