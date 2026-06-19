Inglaterra: La polémica decisión de Thomas Tuchel que aísla a los futbolistas de sus familias

En un movimiento que ha sorprendido al mundo del fútbol, Thomas Tuchel ha implementado una estrategia poco convencional para Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Contrario a las especulaciones de flexibilidad total, la realidad es que el entrenador alemán se aferra un esquema de control riguroso, marcando una distancia considerable entre los futbolistas y sus seres queridos para blindar al equipo en su búsqueda por el título.

Según reportes de The Telegraph, mientras la Selección de Inglaterra estableció su base operativa en Kansas City, las familias de los jugadores se alojaron en Miami. Esta decisión estratégica impone una separación física de más de 2,250 kilómetros (1,400 millas), una distancia que imposibilita cualquier convivencia cotidiana y limita los encuentros a lo estrictamente planificado por el cuerpo técnico.

Además, ha quedado claro que la libertad otorgada no contempla la intimidad prolongada: Tuchel no permite que los futbolistas pernocten fuera de la concentración con sus esposas o novias durante el torneo. Los encuentros, por tanto, son breves y altamente supervisados.

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Cambios drásticos respecto a la era Southgate

La gestión actual rompe por completo con el modelo que Gareth Southgate aplicó en Qatar 2022. De acuerdo con The Guardian, la política de Tuchel es tajante: las reuniones familiares se limitan a breves lapsos inmediatamente después de los partidos. A diferencia del ciclo anterior, el entrenador ha prohibido que los jugadores sigan compartiendo con sus familias al día siguiente, eliminando cualquier espacio de distensión que pueda romper la burbuja del equipo.

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Esta filosofía forma parte de la hoja de ruta de Tuchel para intentar romper la histórica sequía de títulos que persigue a los Three Lions desde 1966. El técnico busca que sus jugadores mantengan un nivel de enfoque absoluto, minimizando distracciones externas y centralizando toda la energía del grupo en la preparación física y táctica. Para el estratega, el éxito mundialista depende de la capacidad de mantener al plantel en un estado de concentración ininterrumpida, lejos de las comodidades del entorno personal.

Durante la jornada de convivencia, varias figuras del equipo compartieron momentos de ocio con sus familias. Jude Bellingham fue visto junto a su pareja, Ashlyn Castro, en una escena distendida jugando al Skyjo. También se sumaron a la tarde de descanso Kate Kane, esposa del capitán Harry Kane, y Layla Roye, pareja del joven talento Kobbie Mainoo.