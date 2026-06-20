Previa caliente: el arquero de Austria lanzó una frase que enfureció a todos en Argentina

La temperatura sube en Dallas de cara al enfrentamiento del próximo lunes entre Argentina y Austria, correspondiente a la segunda fecha del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Si bien Lionel Messi tuvo una presentación estelar anotando tres goles y llevándose el balón, Alexander Schlager (portero austríaco) le puso picante al desafío que se avecina. "¿Messi? Soy más del team Cristiano Ronaldo".

Al ser consultado sobre el astro argentino y su capacidad goleadora, que ya lo igualó con Miroslav Klose como máximo anotador en la historia de los Mundiales, el arquero del Salzburgo fue tajante: "¿Messi? Soy más del team de Cristiano Ronaldo", disparó, generando una respuesta inmediata entre los fanáticos que defienden el legado del "10" argentino.

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Respeto absoluto tras la provocación

Pese a la chispa inicial, Schlager —quien viene de cumplir una actuación sólida en el triunfo 3-1 de Austria sobre Jordania— rápidamente bajó las revoluciones y reconoció la jerarquía de su próximo rival. "Sería una osadía intentar decir algo en contra de Messi", aclaró el guardameta, consciente del desafío que representa enfrentar al máximo artillero histórico de la competición.

Lionel Messi

"Messi tiene una presencia increíble y se nota en su equipo. Lo que genera cuando está en la cancha y la vibra que transmite es único", añadió Schlager, quien confesó sentir una gran ilusión por este partido: "Tengo muchas ganas de jugar y vamos a intentar hacer todo lo posible para contrarrestarlo".

El duelo en Dallas promete ser uno de los más atractivos de la jornada, no solo por el morbo de la comparación constante entre las leyendas del fútbol, sino por la necesidad de ambos equipos de consolidar su camino hacia la siguiente fase.

Argentina vs Austria: cuándo juegan

En el Dallas Stadium, Argentina se mide frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J. El desafío comienza a las 11 AM (horario centro de México) y el encargado de impartir justicia será el egipcio Amin Mohamed Omar.