Insólito momento en Argentina: El equipo de Lionel Messi “arregló” un partido para no descender

Mientras que hay una regla que solo existe en la Concacaf y le impidió a Lionel Messi jugar en México, el astro argentino está envuelto en una polémica en Argentina, pero no por algo que haya hecho él, sino por algo que ocurrió con el equipo del cual es aficionado y donde realizó sus primeros pasos como infantil. Pues se “arregló” un partido para no descender.

Resulta que mientras hubo peleas entre mexicanos y argentinos por lo sucedido con Messi en la Concachampions, en Argentina se dio algo revelador con Newell’s Old Boys de Rosario, el equipo por el cual Leo ha alentado siempre y donde supo dar sus primeros pasos. Un ex directivo de la institución confesó que hubo gestiones para que “La Lepra” no descienda.

|@Newells

El equipo del cual Lionel Messi es aficionado está envuelto en una polémica

La polémica radica en la declaración de Cristian D’Amico, ex dirigente de Newell’s, sobre la victoria 2-0 de este equipo ante Huracán en el Torneo Clausura 2025. Dicho triunfo fue el único de La Lepra en sus últimos 19 partidos oficiales y el que le permitió al equipo no descender a la Primera Nacional, la segunda categoría del futbol de Argentina.

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“(Ignacio) Boero le permitió a (Ignacio) Astore llegar a diciembre, donde casi nos vamos a la B si no hacíamos gestiones para que Newell’s pudiera ganar un partido”, reveló el ex directivo en diálogo con Dado Stream. Sin dudas, durísimas declaraciones de alguien que estuvo dentro de la institución que tanto ama Leo Messi.

El vínculo de Lionel Messi con Newell’s nunca fue del todo bueno

A pesar de haber confesado ser hincha de Newell’s, Leo siempre contó que este equipo argentino no le pagó el tratamiento con las hormonas de crecimiento y tampoco le permitió que pase a River Plate, club que sí estaba dispuesto a pagarle todo lo necesario a Leo.

Finalmente “La Lepra” no le dio nada a Messi, quien se terminó marchando a España para jugar con el Barcelona en La Masia. El resto de la historia es conocida: Leo se convirtió en –para muchos– el mejor futbolista de todos los tiempos; Newell’s, en cambio, tuvo que arreglar un partido para no descender. Hoy siguen mal en el futbol argentino.

