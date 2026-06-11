Insólito: equipo anuncia fichaje de Mbappé y Julián Álvarez tras encontrar criptomonedas

La prensa internacional se vio sorprendida por la publicación de un club en su cuenta oficial de X (ex Twitter). Pues un equipo argentino aseguró que había fichado a Kylian Mbappé y Julián Álvarez debido a que habían encontrado un pendrive repleto de criptomonedas qué significaban un valor altísimo para lo que significa su equipo en general. De no creer.

Aunque la historia realmente hubiese sido espectacular si era real, lo concreto es que los medios de comunicación argentinos finalmente explicaron que se trataba únicamente de una historia de humor vinculada a la política de Argentina. Pues un funcionario había justificado sus ingresos de esa manera, diciendo que había encontrado criptomonedas con una inversión antigua. En el medio quedaron los nombres de los jugadores.

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“Queremos anunciarles nuestras próximas incorporaciones… Nos habíamos olvidado que teníamos un Pen Drive con criptomonedas”, publicó la cuenta oficial de Sacachispas, club del ascenso de Argentina. Por supuesto, luego de algunos minutos donde la prensa internacional no entendía de qué se trataba, quedó claro que era un simple chiste. Y explicaron que se refería a un político argentino y su declaración jurada.

El futuro de Julián Álvarez y Kylian Mbappé es una incógnita

Todos los caminos apuntan a que Julián Álvarez continuará en el Atlético de Madrid tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que disputará con la Selección Argentina. Aunque hubo acercamientos del Barcelona y el Real Madrid —que envió una oferta de 150 millones de euros por él—, la Araña se quedaría porque el Colchonero no lo quiere dejar salir.

Mientras tanto, Mbappé está en el club en el que siempre soñó estar, como es el Real Madrid. Sin embargo, está claro que está lejos de su felicidad ya que los resultados no se le han dado al equipo. Además hubo cambio de entrenador y hay muchas polémicas que rodean al atacante francés.

Aunque ninguno de los dos está 100% Como desearía estar en su institución actual, parece que ningún equipo plagado de criptomonedas podrá sacarlos de donde están ahora. Pero al menos el humor argentino generó risas en las redes sociales en torno a Mbappé y Julián.