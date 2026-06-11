¿A qué hora juega México vs Sudáfrica?: horario y dónde ver EN VIVO y GRATIS transmisión partido inauguración Mundial 2026 por TV Azteca

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está lista para comenzar y será la Selección Mexicana la encargada de abrir el torneo cuando se mida a Sudáfrica el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. El encuentro no solo marcará el debut de México en la competencia, sino también el arranque oficial de una edición histórica que se celebra de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.

Mira el partido: México vs Sudáfrica: Ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS la transmisión de HOY jueves 11 de junio, partido inaugural y del Grupo A del Mundial 2026; ceremonia por streaming, link libre y en directo en directo

Ante miles de aficionados en las gradas y millones de espectadores alrededor del mundo, el conjunto nacional buscará aprovechar la localía para dar el primer golpe dentro del Grupo A, sector que comparte con Corea del Sur y República Checa.

Un antecedente que permanece en la memoria

México y Sudáfrica volverán a verse las caras en un partido con sabor mundialista. La última ocasión que ambas selecciones se enfrentaron en una inauguración de Copa del Mundo fue en Sudáfrica 2010, cuando igualaron 1-1 en el duelo que dio inicio a aquel torneo dónde anotó al minuto 55 Siphiwe Tshabalalapara el país anfitrión y al minuto 79 para la Selección Mexicana Rafaél Márquez. Curiosamente también se enfrentaron un 11 de junio.



México busca comenzar con paso firme

La escuadra dirigida por Javier Aguirre llega a este compromiso después de completar su preparación rumbo al Mundial. Con una plantilla que combina experiencia y juventud, México intentará imponer condiciones desde el primer minuto para evitar cualquier sorpresa.

Jugadores como Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Alexis Vega, Orbelín Pineda y Johan Vázquez aparecen como algunas de las principales cartas del conjunto nacional para este importante compromiso.

Sudáfrica quiere sorprender al anfitrión

Por su parte, la selección sudafricana afronta este encuentro con la misión de convertirse en uno de los primeros equipos en complicar el panorama del país anfitrión.

Los llamados Bafana Bafana buscarán aprovechar cualquier oportunidad para hacer daño y sumar puntos valiosos en un grupo donde cada resultado puede resultar determinante para las aspiraciones de clasificación.

Además, el conjunto africano ha trabajado en su adaptación a las condiciones de la capital mexicana, especialmente por la altitud, un factor que suele influir en el rendimiento de los equipos visitantes.

México vs Sudáfrica: ¿Dónde ver la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El pitazo inicial del partido de México vs Sudáfrica se dará en punto de las 13:00 horas, una vez terminado el espectáculo de la inauguración, el partido se podrá ver a través de Azteca 7, el canal del Mundial, nuestro sitio web y la APP de Azteca Deportes.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se podrá ver EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca gracias a que transmitirá de manera gratuita 32 partidos.

Lee también:

