¡INSÓLITO! Futbolista brasileño cayó al túnel de vestidores al festejar un gol que fue anulado

Vaya susto se llevó un futbolista brasileño luego de que cayó al túnel de vestidores tras correr a festejar el gol con la afición. Ello provocó que resultara con goles, por lo que tuvo que abandonar el terreno de juego, pero lo triste de la historia es que el tanto fue anulado, como el de Nico Williams en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre España y Argentina.

Corría el segundo tiempo del partido entre Coritiba y Chapecoense del Brasileirao cuando Jacy Maranhao puso el 2-0 para los suyos. Ante la euforia, el brasileño quiso ir a festejar con los aficionados y saltar las vallas publicitarias, sin pensar que la escalera de los túneles iba a estar descubierta, resultando lesionado, al igual que un jugador de Inglaterra, tras vencer a México en la ronda de los octavos de final de la justa veraniega.

Maranhao cayó hacia las escaleras del vestidor tras correr a festejar su gol.|Captura de pantalla

Así fue la caída del futbolista brasileño

Maranhao cayó hacia las escaleras del vestidor tras correr a festejar su gol. Pero lo peor de todo es que el tanto fue anulado por fuera de lugar y el jugador tuvo que salir del terreno de juego, tras sufrir golpes, aunque ninguno de ellos grave.

TE PUEDE INTERESAR:



Las imágenes del momento quedaron grabadas y ya le están dando la vuelta al mundo. El brasileño salió de cambio y fue en las bancas donde se le observó con hielo en uno de los tobillos, con el objetivo de desinflamar, sin que pasara a mayores.

Pese a la brutal caída, el equipo de Jacy derrotó a su rival por marcador de 2-1. Con este resultado, Coritiba pelea por clasificar al torneo de copa, mientras que el Chapecoense prácticamente está descendido.