La Copa Mundial de la FIFA 2026™ llegó a su fin, sin embargo la disputada final entre Argentina y España aún sigue polémicas para tratar. En este caso, el protagonista de la misma es Nico Williams, quien ingresó en tiempo suplementario y le anularon un gol. El extremo de la Selección española vio anulada su conversión por una posición adelantada sancionada por el sistema de detección semiautomático de la FIFA, tras esto Williams se llevó el centro de atención de todos los fanáticos.

|REUTERS

Luego de que le anularan su gol, Nico volvió a cobrar relevancia para los fanáticos tras darle el pase de cabeza a Ferran Torres en el gol que terminaría sentenciando las acciones. Williams nació en Pamplona y creció en un entorno familiar marcado por el esfuerzo de sus padres para radicarse en territorio español. Durante sus años de infancia en la capital navarra y su posterior traslado a Vizcaya, la escolarización representó un pilar fundamental en la rutina del atleta. Los estudios alcanzados por el delantero equivalen a la Educación Secundaria Obligatoria completa dentro del sistema educativo español. El atacante cursó sus estudios primarios y el ciclo secundario inicial en colegios de Pamplona antes de mudarse a Bilbao para incorporarse a las categorías inferiores del Athletic Club y allí mantener la asistencia regular en las aulas mientras desarrollaba sus entrenamientos profesionales.

TE PUEDE INTERESAR:



Así fue la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de Nico Williams

El delantero español tuvo una justa mundialista accidentada, ya que sufrió una lesión en el tercer encuentro de fase de grupos ante Uruguay. Sin embargo, logró recuperarse para las instancias defintorias del certamen y disputó cuartos de final, semifinal y final; siempre ingresando desde el banco de suplentes.

Es evidente que su mejor momento llegó en la final, tras brindarle la asistencia consagratoria a Ferran Torres, en una jugada que ya parecía finalizada. Luego del centro largo de Pedro Porro, Williams no la dio por perdida y cabeceó para dejarle servido el gol a su compatriota.