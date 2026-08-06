Guillermo Almada lo descartó del América: hoy marca goles y ya es campeón en su nuevo equipo

Guillermo Almada tomó decisiones cruciales a la hora de armar el equipo del Club América para el Apertura 2026. Una de ellas tuvo como protagonista a Thiago Espinosa, futbolista uruguayo que llegó como una apuesta a principios de año desde Racing de Montevideo. El joven de 21 años, de gran potencial, apuntaba a ser una opción de recambio en el lateral izquierdo, pero la llegada del nuevo entrenador derribó los planes.

El uruguayo Almada determinó que la mejor opción para Espinosa era sumar minutos fuera del cuadro azulcrema, por lo que la institución decidió cederlo a préstamo a Peñarol de Uruguay para afrontar este segundo semestre del año. A pocos días de su salida de Coapa, es posible que tanto el cuerpo técnico como la directiva de las Águilas se estén arrepintiendo.

Thiago Espinosa ya es campeón con Peñarol y es clave en el título

El futbolista que aún pertenece al América debutó con el “Manya” en la final del Torneo Intermedio 2026. Espinosa completó un partido perfecto donde su equipo consiguió derrotar por una goleada monumental 5-1 a Montevideo Wanderers para quedarse con el título en el futbol uruguayo. Como si fuese poco, Thiago formó parte de la goleada del conjunto carbonero.

Thiago Espinosa y su futuro en el América

Resulta que el lateral izquierdo anotó el primer gol de Peñarol que, posteriormente, sería el inicio de la goleada ante Montevideo Wanderers. Tras una jugada de ataque fallida, el balón quedó flotando en el sector derecho del campo rival y fue capturado por Cristian Jaime, quien habilitó con un pase filtrado a Javier Cabrera. Este último lanzó un potente centro al área y allí Espinosa apareció como si se tratara de un delantero para estampar el 1-0 parcial.

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De esta manera, Thiago Espinosa ya está dando de qué hablar en el futbol uruguayo, pese a no haber tenido muchas oportunidades en el América. Lo cierto es que el club aún mantiene poder sobre su ficha, ya que la directiva decidió darle salida mediante una cesión sin opción de compra, por lo que el uruguayo deberá regresar a Coapa una vez finalizado el préstamo.

Una linda combinación ofensiva entre Jaime -cuándo no- y Cabrera por banda derecha culminó en este gol, el primero de Thiago Espinosa con la camiseta de Peñarol. pic.twitter.com/kuVLhMttaO — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) August 5, 2026

El poco rodaje que tuvo Thiago Espinosa en el América

Thiago Espinosa tuvo pocas oportunidades para demostrar sus condiciones durante su paso por el América. El lateral uruguayo llegó a Coapa en febrero de 2026 procedente de Racing de Montevideo, pero nunca consiguió afianzarse en el equipo que entonces dirigía André Jardine.

En total, Espinosa disputó apenas seis partidos oficiales y acumuló 131 minutos con el primer equipo. En la Liga BBVA MX registró cinco apariciones y 114 minutos, con una sola titularidad, sin goles ni asistencias. También tuvo actividad con la categoría Sub-21, donde incluso consiguió marcar.

Pese al escaso rodaje, el América decidió adquirir definitivamente su carta, pero posteriormente optó por cederlo por un año a Peñarol. El movimiento le permitió regresar a Uruguay en busca de la continuidad que no encontró con las Águilas.