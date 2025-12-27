¡INSÓLITO! Futbolista firma contrato con su nuevo equipo en un lugar paradisiaco

Emiliano Vecchio es el futbolista que firmó el contrato con su nuevo equipo en la playa, un lugar que es catalogado por muchos como paradisiaco. Con ello, el jugador de 37 años regresa por tercera ocasión al Club Unión Española de Chile, lugar donde encontró trabajo Humberto “Chupete” Suazo como entrenador .

Vecchio no pudo esperar ni un minuto más e impregnó su firma en el contrato, para así convertirse en nuevo refuerzo de los Hispanos, equipo que por segunda vez en su historia descendió, por lo que el argentino tendrá la encomienda de regresarlos a Primera División. Conoce al entrenador que se quedó a una firma de llegar a Cruz Azul .

Emiliano Vecchio es el futbolista que firmó un contrato en una playa de Brasil.|@emivecchio10

“En esta Navidad, los deseos se hacen realidad. Emiliano Vecchio regresa a la Catedral para vestir nuevamente la camiseta del Rojo y convertirse en nuestro flamante refuerzo para la Temporada 2026”, compartió el club a través de sus redes sociales.

¿Quién es Emiliano Vecchio, futbolista que firmó contrato en un lugar paradisiaco?

El argentino tiene 37 años y se desempeña como mediocampista. A lo largo de su carrera ha formado parte de varios equipos, pero todo empezó en Rosario Central de su país, para después tener una pequeña experiencia en el futbol europeo con el CF Fuenlabrada de España.

En su currículum también se encuentran clubes de Brasil, Qatar, Bolivia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Chile, donde continuará su carrera en la Segunda División. Esta es su larga trayectoria:



Rosario Central

CF Fuenlabrada

Corinthians

Barueri

Belgrano

Unión Española

Colo- Colo

Qatar SC

Shabab Al-Ahli

Santos

Al-Ittihad

Bolívar

Racing

Club de Regatas

Cabe mencionar que esta es la tercera ocasión en la que el mediocampista juega para Unión Española. La primera vez que vistió sus colores fue en 2012, para luego regresar en 2024 y ahora nuevamente lo hará en la Temporada 2026.