OFICIAL: Chupete Suazo es nuevo entrenador del San Luis tras colgar los botines

Humberto “Chupete” Suazo fue anunciado oficialmente como entrenador del San Luis de Quillota, que juega actualmente en la Segunda División de Chile y el cual fue el último equipo del delantero, con el que colgó los botines apenas el 24 de octubre con 44 años. El artillero se incorporará de manera inmediata, aunque en ese inter regresará a Rayados de Monterrey para asistir a un homenaje .

El segundo máximo goleador del conjunto regio llegó a San Luis en enero de 2023 y permaneció en el club casi 3 años hasta que decidió despedirse de las canchas con un emotivo homenaje en Chile , donde disputó su último partido al ingresar al minuto 65 en el duelo contra Copiapó que terminó 0-0, dejando para la historia una gran carrera dentro del futbol.

@humbertoandresss El chileno tomó las riendas del club con el que se retiró hace apenas un mes

“Humberto Suazo Pontivo se convierte en el nuevo director técnico de San Luis de Quillota. ¡Bienvenido nuevamente a casa, Humberto querido! Juntos para escribir una nueva historia junto al Canario”, compartió el club chileno en sus redes sociales junto a un video. Cabe mencionar que el exdelantero jugó en el equipo en sus inicios, aunque su estadía fue breve.

TE PUEDE INTERESAR:



El vínculo entre Chupete Suazo y San Luis

“Chupete” Suazo decidió que San Luis de Quillota fuera su último equipo, ya que le dio sus últimas pinceladas de futbol, pese a que ya tenía 44 años, edad poco común para seguir en el deporte de la pelota. Con el club, el exjugador de Monterrey disputó 66 partidos, 54 de ellos como titular, y marcó un total de 24 goles, de acuerdo con estadísticas de BeSoccer.

El equipo San Luis fue fundado el 8 de diciembre de 1919 en la ciudad de Quillota, de ahí el mote por el que se le conoce hoy en día. El club ha conquistado en 5 ocasiones la Primera B: 1955, 1958, 1980, 2013-2014 y 2014-2015, logros que buscará replicar Chupete Suazo en su nueva etapa como entrenador.