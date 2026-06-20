INSÓLITO: Futbolista de Tigres conoce estadio que lleva su nombre

El futbol regala grandes noticias, algunas llenas de gloria, otras de fracasos, como fue el caso del portero surcoreano que cometió un error garrafal en la victoria de México 1-0 sobre la selección de Asia en el Estadio Guadalajara. Mientras que en el caso de un futbolista de Tigres, una localidad de Madrid le rindió homenaje al ponerle su nombre en un estadio.

Jenni Hermoso es la jugadora de Tigres, club que dejó escapar el título de la Concachampions 2026, que fue bien recibida en su lugar de origen, pues fue en España que decidieron hacerle un regalo especial a la delantera al ponerle su nombre al estadio en Ciempozuelos, un pequeño municipio de Madrid.

Jenni Hermoso tiene un estadio que lleva su nombre en una localidad de Madrid.|@raquel_jimeno

Los detalles del estadio de Jenni Hermoso, jugadora de Tigres

La delantera viajó a su natal España para recorrer el inmueble junto a su familia. Según reportes, el Municipio optó por rendirle un homenaje a su trayectoria cambiándole el nombre al inmueble, el cual fue aprobado por 3 de 5 políticos de la localidad.

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El vasto palmarés de Jenni Hermoso

La jugadora de Tigres es una de las mejores futbolistas, pues así lo respalda su gran palmarés, sobre todo con la Selección de España, con la que se consagró campeona del mundo en 2023. Asimismo, se coronó en la Women's Champions League con el Barcelona.

Hermoso también ha conquistado diferentes títulos a nivel de clubes, tanto en España como en México con Tigres, equipo en el que está haciendo historia al sumar 2 campeonatos: una Liga BBVA MX en el Torneo Apertura 2025 y un Campeón de Campeonas en 2024.

La mediocampista es la sensación en la Liga BBVA MX Femenil, a la cual llegó por primera vez para defender los colores de las Tuzas del Pahuca y ahora a Tigres.