México derrotó por la mínima a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara para ser la primera selección en clasificar a la ronda final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Pero de lo que pocos hablan es de la reacción del portero surcoreano al terminar el partido, luego de cometer un grave error que cambió el destino del partido.

Kim Seung-gyu cometió un error garrafal al inicio del segundo tiempo, pues parecía que era una jugada de rutina al salir y agarrar el balón, pero el destino le jugó una mala pasada al soltar la esférica y dejársela en bandeja de oro a Luis Romo, quien marcó el único gol del partido, pese a que recibió duras críticas tras sus declaraciones a TV Azteca

Nadie habla de esta reacción del portero surcoreano al terminar el partido vs México: su error lo cambió todo|Archivo

La reacción del portero surcoreano tras su error

Tras finalizar el partido, Seung-gyu salió con la cabeza hacia abajo y con las lágrimas a flor de piel, ya que su error le costó el resultado a su selección. Lo anterior, pese a que tuvo un partido redondo, al hacer 2 atajadas que iban con dirección a gol.

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La primera gran respuesta del portero surcoreano fue al taparle un cañonazo a Raúl Jiménez, antes de su garrafal error. Mientras que al final del partido le tapó un tiro de larga distancia a Obed Vargas que iba con dirección al palo inferior, hecho que por momentos le dio vida a su equipo, pero al final terminaron por perder.

La conmovedora historia del portero surcoreano

El guardameta de la selección asiática se perdió el nacimiento de su hija por estar concentrado con su país previo al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ello pasó de la felicidad a la tristeza, pues un error suyo le costó a Corea del Sur perder un duelo importante contra México.

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