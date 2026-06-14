Japón empata de manera agónica a Países Bajos en los minutos finales del partido del Grupo F del Mundial 2026; resumen, goles y mejores momentos

El debut de Países Bajos y Japón en el Mundial 2026 nos regaló un partido lleno de emociones desde el Estadio de Dallas, que terminó con un vibrante empate 2-2.

Aunque la "Naranja Mecánica" llegaba como favorita y controló el balón desde el pitazo inicial, se topó con un equipo nipón disciplinado que nunca bajó los brazos y demostró que será un rival muy incómodo en el Grupo F.

Apesar de los constantes intentos por las bandas y de tener arrinconado a su rival, la falta de puntería y la gran actuación del portero japonés, Zion Suzuki, mantuvieron el marcador en cero. Japón esperó pacientemente, apostando por el orden defensivo para frustrar los ataques europeos antes de irse al descanso.

Te puede interesar: Los partidos que se jugarán HOY en México de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El capitán Virgil van Dijk abrió el marcador al minuto 50 con un potente cabezazo, pero la alegría duró muy poco, ya que Keito Nakamura empató el juego con un gran disparo al 57'. El partido se rompió y se volvió de ida y vuelta hasta que Crysencio Summerville, con un golazo espectacular por la banda al 64', le devolvió la ventaja a los europeos.

Cuando parecía que Países Bajos se llevaba los tres puntos, el técnico cometió el error de echar a su equipo hacia atrás para defender el resultado. Japón adelantó sus líneas con valentía y, a solo dos minutos del final (88'), Daichi Kamada apareció en un cobro de tiro de esquina para empujar el balón al fondo de la red y sellar el 2-2 definitivo, rescatando un punto de oro para los "Samuráis Azules".

Te puede interesar: México podría llegar clasificado al último partido del Grupo A: qué debe pasar

¡PARTIDAZO DE LOCURA! Países Bajos y Japón firman un vibrante empate en el Mundial 2026

Luego de la goleada del Alemania vs Curazao, este domingo 14 de junio ha terminado la espera para el Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El imponente Estadio Dallas en Arlington, Texas, abre sus puertas para albergar uno de los choques de estilos más atractivos de la primera fase, Países Bajos se mide ante el dinámico y disciplinado combinado de Japón.

Te puede interesar: Holanda vs Japón: Ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS la transmisión de HOY domingo 14 de junio, partido del Grupo F del Mundial 2026

Para concluir la jornada inaugural del Grupo F, esta misma noche a las 20:00 horas (tiempo del centro de México), la actividad continuará desde el Estadio Monterrey, en México, con el enfrentamiento entre Suecia y Túnez.



Alineciones Holanda vs Japón

Países Bajos: Bart Verbruggen, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, Denzel Dumfries, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Frenkie de Jong, Cody Gakpo, Donyell Malen y Crysencio Summerville.

Japón: Zion Suzuki, Shogo Taniguchi, Tsuyoshi Watanabe, Hiroki Ito, Takefusa Kubo, Ritsu Doan, Daizen Maeda, Keito Nakamura, Daichi Kamada, Kaishu Sano y Ayase Ueda.

Te puede interesar: Dónde y en qué estadio se juega el Países Bajos vs Japón por el Mundial 2026

Prónostico Países Bajos vs Japón Grupo F Mundial 2026

La Naranja Mecánica (Países Bajos) llegan con la etiqueta de favoritos del sector F. Su principal fortaleza está en el orden, la solidez de su línea defensiva y el dinamismo en el mediocampo. Tienen el físico y la posesión a su favor, pero históricamente suelen sufrir o frustrarse si el rival se encierra y no les regala espacios en el último tercio del campo.

Los Samuráis Azules (Japón), si algo dejó claro este equipo en el ciclo mundialista anterior (pegándole a gigantes europeos), es que a Japón nunca se le puede dar por muerto. Son letales al contragolpe, tienen una disciplina táctica envidiable y una velocidad explosiva por las bandas.

El Pronóstico: Países Bajos 2 - 1 Japón, será un partido mucho más incómodo para los europeos de lo que dicta el papel. Países Bajos probablemente tomará la iniciativa y el control del esférico desde el minuto uno, pero Japón los mantendrá al filo de la butaca en cada despliegue a velocidad.

Te puede interesar: ¡HISTÓRICO! Curazao anota su primer gol en una Copa del Mundo frente a una potencia mundial