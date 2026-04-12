Hoy brilla en la MLS, pero Jorge Ruvalcaba habría dejado Pumas por este insólito salario

Jorge Ruvalcaba es noticia por haber anotado su primer gol con la camiseta del New York Red Bulls de la MLS, habiendo tenido un destacado partido en el choque contra Inter Miami correspondiente a la Jornada 7. El delantero mexicano dejó Pumas hace un par de meses y ahora se reveló el insólito salario que recibía en Pedregal, el cual habría sido crucial para tomar la decisión de emigrar hacia Estados Unidos.

Diversos reportes mencionan que Ruvalcaba no estaba contento con el salario que recibía en la UNAM, factor que fue determinante para su posterior llegada al Red Bulls. Incluso la directiva de Pumas le había ofrecido una renovación de contrato con una mejora salarial, pero el futbolista de 24 años no aceptó y fue transferido por una cifra millonaria al futbol estadounidense en el mercado invernal.

|MEXSPORT

El insólito salario de Jorge Ruvalcaba en Pumas

El sitio especializado en finanzas, Capology, comparte que Jorge Ruvalcaba recibía apenas 170 mil dólares anuales por parte de Pumas durante su última etapa en el club. Esta cifra equivale a aproximadamente 3 millones de pesos, un monto extremadamente inferior a los números que se manejan en la Liga BBVA MX en la actualidad.

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Esta pequeña cifra llevó a que el extremo tomara la decisión de fichar por el NY Red Bulls y así mejorar sus ingresos. Lo cierto es que el salario de Ruvalcaba en la MLS no ha sido revelado hasta la fecha, pero se estima que superaría el millón de dólares por temporada. Esto se debe a que el mexicano ocupa una plaza de “Jugador Franquicia” y solo tres futbolistas de la plantilla pueden portar este título.

En el caso del Red Bulls, el camerunés Eric Maxim Choupo-Moting y el sueco Emil Forsberg cuentan con el título de “Jugador Franquicia”, además de Ruvalcaba. Según Capology, sus salarios son de 3,2 y 5,4 millones de dólares anuales respectivamente, por lo que el mexicano estaría ganando una cifra muy alta de dinero en el equipo estadounidense.

Ruvalcaba es uno de los tres “Jugadores Franquicia” del NY Red Bulls|New York Red Bulls

¿Qué es un “Jugador Franquicia” en la MLS?

Un jugador franquicia (o Designated Player) en la MLS es una figura contractual que permite a los equipos fichar hasta tres futbolistas estrella superando el tope salarial estricto de la liga. Esta norma, conocida como "Regla Beckham", fue creada en 2007 para atraer talento internacional de alto nivel sin desequilibrar el presupuesto general del plantel.

Algunos ejemplos de “Jugador Franquicia” en la MLS son Lionel Messi y Luis Suárez en Inter Miami. En un pasado, futbolistas como Carlos Vela en LAFC y Zlatan Ibrahimović en LA Galaxy también ocuparon este título.

