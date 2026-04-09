Es la gran figura de Tigres de la UANL, vale 132 millones y Javier Aguirre lo ignora en México

No quedan muchos lugares en la lista de Javier Aguirre para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana y uno de los jugadores que está haciendo todo lo posible para estar en la convocatoria definitiva es Diego Lainez. El extremo de 26 años es la figura indiscutida de Tigres de la UANL, incluso por encima de nombres como Ángel Correa, pero así y todo no consigue despertar el interés del seleccionador de México.

Valuado en 132 millones de pesos, Lainez sigue demostrando que es el futbolista ideal para ocupar la banda derecha de la Selección Mexicana. El ‘Vasco’ Aguirre no cuenta con muchas variantes en dicho sector, siendo Roberto Alvarado de Chivas la principal opción para jugar en la posición de extremo derecho. Sin embargo, el futbolista de Tigres ha demostrado las cualidades necesarias para, por lo menos, recibir un llamado previo al Mundial 2026.

Lainez no es tenido en cuenta por el ‘Vasco’ Aguirre|Tigres UANL

Lainez se caracteriza por su velocidad y explosión por bandas, recurriendo a jugadas como el recorte por dentro o desborde hasta la línea de fondo para asistir o generar faltas peligrosas. Esto se pudo ver en el reciente duelo entre Tigres y Seattle Sounders por los Cuartos de Final de la Concachampions, donde el extremo generó un penal a favor de los Felinos gracias a un desborde por banda, que luego Correa terminó fallando.

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El ‘Piojo’ Alvarado suele dar más soluciones jugando por el interior del ataque, por lo que Lainez es uno de los pocos jugadores mexicanos que destacan con su juego por bandas. Además, es un futbolista que recorre toda la línea del campo, no solo siendo eficaz en ataque, sino que también es un baluarte importante a la hora de defender y sumarse al bloque bajo del equipo.

|Crédito: Mexsport

La última convocatoria de Diego Lainez con México

A pesar de todas estas características, Lainez no es considerado por el entrenador Aguirre. Su última convocatoria con la Selección Mexicana sucedió en el mes de enero, fecha FIFA donde fue suplente ante Panamá y sumó 57 minutos en la victoria frente a Bolivia, su último partido con el conjunto nacional hasta la fecha.

Posteriormente, no integró la convocatoria para jugar contra Islandia en el mes de febrero, ni tampoco fue llamado por el entrenador para la fecha FIFA de marzo donde México se enfrentó a dos potencias europeas como lo son Portugal y Bélgica. A estas alturas, luce muy difícil que Lainez esté presente en la Copa del Mundo, una decisión que le podría costar caro al ‘Vasco’ Aguirre durante el torneo.

Los números de Diego Lainez en 2026

Partidos jugados: 18.

Goles: 2.

Asistencias: 4.

Minutos disputados: 1,315.