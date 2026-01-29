Jorge Ruvalcaba compartirá cancha en MLS con jugadores que nadie imaginaba

Así como Pumas UNAM confirmó un nuevo fichaje , también tiene nuevas bajas como es la salida de Jorge Ruvalcaba, quien finalmente será transferido al New York Red Bull de los Estados Unidos. Allí el futbolista mexicano nacido en California, jugará con jugadores que nadie imaginaba y que son de diferentes nacionalidades. No deja de sorprender a la MLS.

El Club Universidad Nacional confirmará la salida de Jorge Ruvalcaba al New York Red Bulls de la MLS y, de esa manera, el mexicano llegará a integrar una delantera muy particular, con jugadores de diferentes nacionalidades. Por ejemplo, compartirá el ataque con los puntas Eric Choupo-Moting (Camerún), Cade Cowell (Estados Unidos) y Emil Forsberg (Suecia).

Jorge Ruvalcaba metió el gol de Pumas luego de que el equipo diera 14 pases consecutivos|@pumasmx

¿Quién es Jorge Ruvalcaba, el futbolista que se marchó de Pumas UNAM?

Jorge Ruvalcaba nació en California, Estados Unidos y tiene nacionalidad mexicana. Realizó sus Fuerzas Básicas en Golden State y CSUSB Coyotes, equipos estadounidenses. Luego arribó al Club Universidad Nacional en julio de 2021. El delantero hizo su debut en Pumas en enero, en el Clausura 2022 de la Liga BBVA MX.

Cabe destacar que en el medio, un año y medio después, el mexicano se marchó al Standard Lieja de Bélgica. Fue en 2024 que volvió al club universitario. Ahora, cuatro años después se marcha a la MLS para jugar junto a futbolistas muy distintos a los mexicanos. Claro, intentará adaptarse lo antes posible al ritmo futbolístico de esa liga.

Jorge Ruvalcaba |Crédito: Mexsport

De esta manera, Pumas se queda sin un futbolista que había jugado 3 partidos en este Clausura 2026, siendo titular en 2 de ellos. Es evidente que la oferta que llegó desde New York conformó a todas las partes y se dará la transferencia.

Los números de Jorge Ruvalcaba en Pumas UNAM

De acuerdo a BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de jugadores, así le fue a Jorge Ruvalcaba jugando para Pumas UNAM:

Partidos jugados: 101

Encuentros disputados como titular: 52

Goles convertidos: 16

Asistencias aportadas: 9

Tarjetas recibidas: 25 amarillas y 1 roja

