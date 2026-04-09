Toluca lo vendió en 16 millones de dólares y hoy gigantes de Europa pagarían hasta 5 veces más

Toluca efectuó su venta más cara en la historia de la institución en el año 2024. El protagonista de la transacción fue Maximiliano Araújo, futbolista uruguayo que ya había demostrado sus cualidades en la Liga BBVA MX jugando para Puebla y que luego fue fichado por los Diablos Rojos. Sin embargo, su estancia en el cuadro escarlata no pasó del año y medio.

A mediados de 2024, el Sporting de Portugal desembolsó una cantidad exorbitante de 16 millones de dólares para comprar la totalidad de su ficha. Toluca no se opuso a su salida y el extremo uruguayo se convirtió en su venta más grande en la historia. A pesar de ser un monto inmenso para el futbol mexicano, Maxi Araújo podría salir del equipo portugués por una cifra hasta cinco veces más grande hacia un gigante de Europa.

Maxi Araújo cuando aún era jugador de Toluca

Gigantes de Europa pagarían hasta 5 veces más por Maxi Araújo

De acuerdo a la información que comparte el diario Récord de Portugal, en estos momentos hay cuatro equipos interesados en contratar a Maxi Araújo pensando en la próxima temporada. Pero eso no es todo, ya que la misma fuente comparte que estos clubes estarían dispuestos a pagar su cláusula de rescisión valuada en 80 millones de euros, es decir, poco más de 90 millones de dólares en la actualidad.

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En caso de que esto suceda realmente, el Sporting recibiría una cantidad hasta cinco veces mayor de lo que recibió Toluca a mediados de 2024. Con 26 años, el canterano de Danubio se encuentra en el mejor momento de su carrera y buscará seguir haciendo historia con su equipo en la UEFA Champions League. Mientras tanto, los aficionados de los Diablos Rojos se enorgullecen del futbolista que alguna vez supo vestir la camiseta de su equipo.

Maxi Araújo en Sporting de Lisboa|Sporting CP

Maxi Araújo buscará la épica con Sporting

Sporting se encuentra disputando los Cuartos de Final de la Champions League y ya han jugado el juego de Ida contra Arsenal, en el cual cayeron por 1-0 en Portugal. Para la Vuelta, los portugueses visitarán el Emirates Stadium el día 15 de abril. Ante todo pronóstico, buscarán dar vuelta el resultado, algo que ya consiguieron en los Octavos de Final remontando un 3-0 contra Bodo/Glimt.

“¡Esto sigue! Quedan 90 minutos y vamos a dejar todo por la clasificación. Gracias sportinguistas por acompañarnos en una noche de Champions soñada”, expresó Araújo en sus redes sociales tras el partido de Ida.

Los números de Maxi Araújo con Toluca