Insultaron a México frente a Allan Saint-Maximin y su reacción dejó con la boca abierta a los azulcremas

Alegando problemas personales, Allan Saint-Maximin logró su rescisión del Club América pero luego jugó rápidamente en RC Lens y causó la furia de los fanáticos . Ahora nuevamente un accionar del futbolista francés dejó con la boca abierta a los azulcremas, por la manera en la que reaccionó ante los insultos que la afición de su nuevo equipo hizo hacia México.

Lens ya había emitido un mensaje polémico contra América y México por comentarios racistas contra Saint-Maximin . Sin embargo, ahora el propio público del equipo francés tuvo una pésima actitud contra el país azteca. “Mexicano, ching* tu madre”, gritaban desde las gradas del nuevo equipo del delantero de 28 años. ¿Qué hizo Allan? Aplaudir y reírse.

El francés fue ovacionado por la afición del Lens, foto que reposteó en sus redes sociales.|@rclens

Resulta que el punta francés estaba haciendo la entrada en calor para ingresar al campo de juego en el partido entre el Lens y el Troyes. Cuando Saint-Maximin se acercó al banderín del tiro de esquina, la afición que estaba en esas gradas comenzó a cantar contra México. El delantero les miró, tuvo risas y decidió aplaudir antes de continuar con su calentamiento.

RC Lens había denunciado racismo de México contra Allan Saint-Maximin

Mediante un comunicado, el conjunto francés sostuvo que acompañaba al entorno de Allan Saint-Maximin y repudiaba los insultos racistas que estaba recibiendo en las redes sociales. Asimismo, el Lens bloqueó los comentarios de ciertas publicaciones para evitar que sigan llegando esos supuestos gestos de racismo.

Al margen de todo eso, el público del Lens parece no acompañar la política del club, pues atacó al pueblo mexicano con ese cántico y esos gestos. Mientras tanto, la reacción de Saint-Maximin generó mucho malestar.

Los números de Allan Saint-Maximin en Club América

Con menos de un año en las Águilas, el nivel del francés fue mucho menos del esperado y los fanáticos mostraron su descontento.