CONFIRMADO: Estos son los equipos que tomarían ventaja en los partidos de ida de semifinales, según IA

Este miércoles 3 de noviembre inicia las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con dos encuentros de alto calibre que prometen intensidad, goles y un ambiente de máxima tensión, tomando en cuenta los antecedentes recientes y el desempeño de cada club en cuartos de final.

Cruz Azul recibe a Tigres en el Estadio Olímpico Universitario, mientras los Rayados de Monterrey se enfrentan a Toluca en la cancha del BBVA Bancomer y Copilot ha diagnosticado los resultados de estos dos duelos, según factores como resultados entre sí, comportamiento como local y visitante, y su comportamiento en el Apertura 2025.

Cruz Azul vs Tigres - 18:50 horas

Cruz Azul llega fortalecido tras eliminar a Chivas en forma dramática, mostrando solidez defensiva en el partido de ida y contundencia en casa. La Máquina ha convertido el Olímpico Universitario en una verdadera fortaleza, siendo entre los mejores locales del torneo.

Tigres, por su parte, viene de una remontada espectacular frente a Xolos, con un 5-0 en la vuelta que reafirmó su poder ofensivo. Su rendimiento como visitante ha sido impecable donde no conoció la derrota en el torneo.

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, la paridad ha sido evidente, con empates y triunfos repartidos. El más reciente terminó 1-1, reflejo de lo cerrado que suele ser este choque.

Pronóstico de ida: Cruz Azul impondrá condiciones y se llevará un triunfo 2-1, aunque Tigres marcará un gol que mantendrá la serie abierta.

Monterrey vs Toluca - 21:00 horas

El otro duelo enfrenta a Monterrey y Toluca, dos equipos que llegan con credenciales de peso. Los Rayados eliminaron al América con un global de 3-2, mostrando carácter y eficacia en el Estadio BBVA Bancomer. Su rendimiento como local ha sido sólido durante el torneo.

Toluca, líder general del Apertura 2025, superó a Juárez en cuartos de final con autoridad. Aunque ha tenido resultados ajustados como visitante, su ofensiva es una de las más peligrosas del campeonato. En los últimos cinco enfrentamientos directos, los Diablos Rojos han dominado a Monterrey, incluyendo una goleada 6-2 en su último duelo.

Pronóstico de ida: Rayados aprovechará su localía y se impondrá 2-1, pero Toluca marcará un gol que lo deja con ventaja para la vuelta.

¿Dónde ver los partidos de ida de las semifinales?

Los dos encuentros de este miércoles, así como, los partidos de vuelta del próximo sábado 6 de noviembre lo podrá ver en VIVO y GRATIS a través de TV Azteca en Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos y Zague.

