Sorteo del Mundial 2026: Bombos, cabezas de serie y restricciones

Este viernes 5 de diciembre se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá con la participación de 48 selecciones por primera vez y que podrás ver en VIVO y GRATIS a través de Azteca 7 a partir de las 10:45 horas tiempo del centro de México.

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO y GRATIS; conoce a los RIVALES de México

La FIFA ha señalado que las selecciones participantes se dividirán en cuatro bombos, de acuerdo con el ranking mundial, y de allí surgirán los 12 grupos de cuatro selecciones que conformarán la fase inicial.

¿Cómo están conformados los bombos para el sorteo del Mundial 2026?

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, cuatro clasificados europeos y dos del torneo clasificatorio FIFA.

Como anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá tendrán un trato especial: estarán en grupos distintos para garantizar que disputen la fase de grupos en su propio territorio. Además, se les asignarán posiciones fijas: La Selección Mexicana ocupará la A1 (bola verde), Canadá la B1 (bola roja) y Estados Unidos la D1 (bola azul). Los otros nueve equipos del Bombo 1, entre ellos España, Argentina, Francia, Inglaterra y Brasil, se ubicarán automáticamente como cabezas de serie en sus respectivos grupos.

También te puede interesar:



¿Cuáles son las restricciones par el sorteo del Mundial 2026?

Varias son las condiciones establecidas para evitar cruces prematuros entre potencias y mantener el equilibrio competitivo:

España y Argentina , líderes del ranking de la FIFA, no podrán enfrentarse antes de una eventual final si ambos terminan primeros de grupo.

, líderes del ranking de la FIFA, no podrán enfrentarse antes de una eventual final si ambos terminan primeros de grupo. La misma regla aplica para Francia e Inglaterra , ubicados en los puestos 3 y 4.

, ubicados en los puestos 3 y 4. Estados Unidos no podrá medirse con México o Canadá hasta el último partido del torneo, siempre que los tres ganen sus zonas.

no podrá medirse con o hasta el último partido del torneo, siempre que los tres ganen sus zonas. Se mantiene la regla tradicional: dos equipos de la misma confederación no pueden compartir grupo, salvo la UEFA, que sí puede tener hasta dos representantes en una misma zona.

En esta Copa del Mundo, ocho de los 12 terceros lugares avanzarán a los 16avos de final, como pasó en los Mundiales Sub-17 y Sub-20 que se disputaron este año. Allí se cruzarán con los líderes de los grupos E, G, I, L y K; mientras que los restantes lo harán contra los primeros de las zonas A, B y D, encabezadas por México, Canadá y Estados Unidos. En potras palabras la Selección Mexicana dirigida por Javier ‘Vasco’ Aguirre se enfrentará a un tercer lugar en los 16vos si termina en el primer puesto de su grupo que será el A.

Los equipos provenientes del Repechaje FIFA también tendrán reglas específicas:

El Repechaje 2 ( Bolivia, Surinam e Irak ) no podrá coincidir con selecciones de CONMEBOL, CONCACAF o AFC , por lo que necesariamente enfrentará a un africano y dos europeos.

( ) no podrá coincidir con selecciones de o , por lo que necesariamente enfrentará a un africano y dos europeos. El Repechaje 1 (Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo) no podrá compartir grupo con equipos de CONCACAF, OFC ni CAF. Si cae en un grupo liderado por Argentina o Brasil, los otros rivales serán europeos y asiáticos.

Con estas reglas, el sorteo del Mundial 2026 promete emoción y estrategia desde el primer momento, asegurando un espectáculo global sin precedentes. No te puedes perder la transmisión del evento que se realizará en la ciudad de Washington, Estados Unidos por Azteca 7 con la narración y análisis de los mejores: Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero, David Medrano y la participación especial de Iker Casillas.

