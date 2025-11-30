Flamengo se dice en desventaja en el partido vs Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025 y se quejan de la fecha del partido: “Perderemos dinero si nos eliminan”

El calendario de la Copa Intercontinental provocó una molestia abierta en el actual campeón de la Libertadores el Flamengo. El presidente Luiz Eduardo Baptista expresó su inconformidad por la cercanía entre la actividad local y el viaje rumbo a Qatar, al que el equipo llegará el 8 de diciembre, un día después de enfrentar a Mirassol y apenas horas de descanso antes del duelo ante Cruz Azul.

Baptista consideró que las condiciones no garantizan igualdad deportiva. “El otro día hablábamos del Fair PlayFinanciero. ¿Y el Fair Play Deportivo? No está bien que el equipo campeón de la Libertadores llegue a jugar con menos de 24 horas de antelación y haga un viaje de 15 horas, con 7 horas de diferencia horaria.Hoy disfrutaremos y el lunes decidiré qué haremos”. También afirmó: “Creo que la intercontinental, es absolutamente injusta, llegaremos con menos de 20 horas de antelación y perderemos dinero si nos eliminan en la ida”, y reiteró: “No está bien que el equipo campeón de libertadores llegue a jugar con menos de 24 horas de antelación y hago un viaje de 15 horas, con 7 horas de diferencia horaria”.

Aun con la inconformidad, el club lanzó un mensaje directo a Cruz Azul minutos después de coronarse en la Libertadores. En redes sociales publicó: “See you soon, amigos”, un aviso que marcó el inicio del ambiente previo al Derbi de las Américas, programado para el 10 de diciembre en el Estadio Ahmad bin Ali, en Doha.

Para Cruz Azul, el torneo significa una oportunidad de competir por un título internacional mientras continúa su participación en el Apertura 2025 (si logra avanzar a semifinales). Si supera a Flamengo, deberá enfrentar a Pyramids FC, campeón africano que eliminó a Al-Ahli y Auckland City, ese duelo se llevará a cabo tres días más tarde.

Campeón de la Libertadores 2025

La reciente coronación de Flamengo añadió otra página destacada a su historia continental. El equipo derrotó 1-0 a Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima y alcanzó su cuarto título de la Libertadores (1981, 2019, 2022 y 2025). La final transcurrió con marcados cuidados tácticos, con un Palmeiras insistente y una defensa brasileña firme durante gran parte del encuentro.

El gol que definió la noche cayó al minuto 67. Una jugada diseñada por el cuerpo técnico de Filipe Luís se ejecutó en un tiro de esquina (algunas versiones atribuyen el cobro a De Arrascaeta) que Danilo remató de cabeza para romper el empate. Palmeiras buscó la igualada en la recta final, pero Agustín Rossi sostuvo la ventaja con intervenciones determinantes.

Con esta victoria, Flamengo se consolidó como el club brasileño con más títulos de Libertadores y alcanzó a River Plate y Estudiantes en el historial. La final dejó otro dato significativo: Filipe Luís entró a la historia del torneo al conquistar la copa como jugador y, ahora, como entrenador.