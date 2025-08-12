¡Confirmado! Toluca sorprende con fichaje estelar desde el futbol argentino

Toluca ha dado un golpe en el mercado de fichajes del Apertura 2025 al concretar la llegada del mediocampista argentino Santiago Simón, quien deja River Plate tras cuatro años en el primer equipo. La operación, cerrada en 3.5 millones de dólares por el 50% de su carta, incluye una cláusula que obliga al club mexicano a adquirir otro 25% si se cumplen ciertos objetivos deportivos.

¿Cuáles son los números de Santiago Simón con River Plate?

Simón, de 23 años, debutó en 2021 con el conjunto ‘Millonario’ y rápidamente se consolidó como pieza importante en el esquema de Marcelo Gallardo. En total, disputó 146 partidos oficiales, anotó seis goles y dio 16 asistencias, acumulando más de 8,000 minutos en cancha. Su palmarés incluye cinco títulos con River Plata, entre ellos dos campeonatos de liga y una Supercopa Argentina.

La llegada del volante ofensivo responde a la necesidad de Toluca de reforzar su medio campo con talento joven pero probado. Bajo la dirección técnica de Antonio Mohamed, los escarlatas buscan mantener el protagonismo en la Liga MX y repetir el éxito del torneo anterior, donde se coronaron campeones.

La negociación se gestó desde principios de agosto y se concretó tras la victoria de Toluca sobre Juárez en la Jornada 4. El club mexicano apostó por Simón como una solución inmediata para fortalecer su generación de juego y profundidad ofensiva. Además, el fichaje representa una apuesta por el talento sudamericano, una fórmula que ha dado buenos resultados en el pasado.

¿Cuándo debutaría Santiago Simón con Toluca?

La afición choricera ya espera la incorporación de Simón, quien podría debutar en la Jornada 6 ante Santos Laguna. Su visión, capacidad de pase y recorrido lo convierten en un perfil ideal para el estilo de juego que propone Mohamed.

Con este movimiento, Toluca no solo suma calidad, sino también experiencia internacional, consolidando su plantilla como una de las más competitivas del torneo. Santiago Simón llega con hambre de gloria y con la misión de convertirse en referente del equipo campeón.

