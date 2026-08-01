Inter Miami prepara otro bombazo mundialista tras contratar a Casemiro

Inter Miami se ha enfocado en construir un equipo competitivo para apostar a todos los frentes durante el segundo semestre del 2026. Con Lionel Messi como estandarte, los de Florida lograron sumar a una estrella mundial como lo es Casemiro, futbolista brasileño con largo recorrido en clubes como Real Madrid y Manchester United.

El crack brasileño ya fue presentado de forma oficial por la institución estadounidense, pero la directiva parece no estar completamente satisfecha con el plantel actual. En las últimas horas se dio a conocer que el Inter Miami estaría buscando convencer a otro futbolista de talla mundial, quien viene de participar de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con su selección.

Inter Miami apunta a contratar una estrella de Colombia

Reportes que llegan desde Colombia señalan que David Beckham y compañía tienen el interés de fichar a Juan Fernando Quintero en este mercado de verano. Desde Inter Miami creen que el seleccionado colombiano puede ser una opción atractiva dentro del mercado para reforzar la posición de mediocampista ofensivo.

Cabe destacar que en estos momentos, Quintero se encuentra sin club tras haber acabado con su tercera etapa en River Plate. En principio, el futbolista de 33 años habría dejado Argentina por las diferencias que existían con el entrenador Eduardo Coudet. Ahora ya está listo para un nuevo reto y el Inter Miami aparece en su camino como oportunidad tentadora.

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Inter Miami quiere plagar su once inicial de estrellas

Si bien es cierto que el fichaje estelar de Las Garzas para este verano fue la llegada de Casemiro, una posible contratación de Juanfer Quintero no haría más que subir la calidad de su plantilla. En estos momentos, el cuadro estadounidense cuenta con nombres de talla internacional como el propio Messi, Rodrigo de Paul, Luis Suárez y Sergio Reguilón.

Hay que resaltar que Inter Miami se encuentra como escolta en la Conferencia Este de la MLS con 37 puntos luego de 17 partidos disputados. El día de hoy enfrentará a Columbus Crew en busca de superar al líder de la zona, Nashville SC, con 39 unidades hasta el momento.