El MILLONARIO sueldo que tendría Casemiro en Inter de Miami

Casemiro es el flamante refuerzo del Inter Miami de Lionel Messi para la temporada 2026 de la MLS y el futbolista brasileño se une a una larga lista de estrellas con pasado europeo que recalan en la liga de los Estados Unidos con un millonario sueldo.

Por ahora, su contrato es de una temporada con la opción para extenderse hasta junio de 2029. El brasileño llegó a “las Garzas” como agente libre tras vivir una etapa con el Manchester United en la que disputó 160 partidos. Hasta ahora, no se ha revelado cuánto ganará Casemiro con el Inter Miami.

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¿Cuánto dinero ganará Casemiro en Inter Miami?

Sin embargo, la Asociación de Jugadores de la MLS (MLSPA, por sus siglas en inglés) revela el salario base de cada jugador de la liga y eso significa que pronto sabremos cuánto ganará Casemiro en el club del sur de la Florida.

Para tener en consideración, el Inter Miami tiene a dos de los tres jugadores mejor pagados de la MLS en cuestión de salario base en las figuras de Lionel Messi y Rodrigo de Paul. El exjugador del Barcelona tiene un salario base de 25 millones de dólares, pero su compensación final es de 28.33 millones de billetes verdes. En el caso de De Paul, su sueldo base es de 7.569 millones de dólares y una compensación garantizada de 9.68 millones.

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Casemiro es nuevo jugador de ‘Las Garzas’ y tendrá contrato hasta el final de la temporada 2027. El brasileño se une a Griezmann y a Lewandowski como los fichajes peso en el MLS 👀 pic.twitter.com/0LRBVSRFBU — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 22, 2026

¿Cuándo debutará Casemiro con el Inter Miami?

El Inter Miami regresará a la actividad después del parón por la Copa Mundial de la FIFA 2026 esta tarde contra el Chicago Fire. Sin embargo, Casemiro aún no podrá jugar con el equipo rosa porque no tiene la visa de trabajo. Con base en el calendario y el tiempo de espera para estos trámites, es probable que pueda ver acción el 1 de julio contra el Columbus Crew.

Además, la MLS investigará el fichaje del exjugador del Real Madrid porque los derechos de descubrimiento le pertenecían al LA Galaxy y el club de David Beckham se adelantó. En dado caso, se espera que el “Las Garzas” compensen económicamente a los angelinos.