Inter Miami vs Nashville; dónde ver EN VIVO la Major League Soccer

El futbol de los Estados Unidos mantiene su paso firme en la recta final de la temporada regular. Allí, Lionel Messi y compañía continúan en la disputa por lo más alto de la Conferencia Este y justamente enfrentan al líder. Por ello, es imposible que te pierdas este partido y aquí se ofrece la mejor información para ver EN VIVO el Inter Miami vs Nashville en las actividades sabatinas de la MLS.

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¿Qué esperar del Inter Miami vs Nashville de la Major League Soccer?

La pelea por lo más alto de la conferencia realmente está en una situación especial. Ante eso, Inter Miami y Lionel Messi tienen una cita importantísima en casa. Reciben al actual líder y la meta es reducir la distancia, pues es verdad que Nashville se encuentra en lo más alto y con bastante ventaja. Ante eso, se espera que las Garzas acorten puntaje y afinen detalles de cara al cierre de la temporada regular.

Por su parte, los de Tennessee han tenido una temporada espectacular, donde solamente han caído en tres ocasiones. Así, se mantienen en lo más alto y ven esta visita a Miami como una oportunidad para demostrar quién es el mejor club del este. Con eso en mente, se espera un duelo de titanes que tendrá intensidad y mucho orgullo de por medio al enfrentarse los mejores del 2026 en esa parte de los Estados Unidos.

Posibles alineaciones Inter Miami vs Nashville

Probable alineación Inter Miami - DT Kily González - St. Clair; Maximiliano Falcon, Casemiro, Ian Fray y Fricio Caicedo; Yannick Bright, De Paul y Telasco Segovia; Germán Berterame, Luis Suárez y Lionel Messi.

DT Kily González - St. Clair; Maximiliano Falcon, Casemiro, Ian Fray y Fricio Caicedo; Yannick Bright, De Paul y Telasco Segovia; Germán Berterame, Luis Suárez y Lionel Messi. Probable alineación Nashville - DT B.J. Callaghan - Brian Schwake; Maxwell Woledzi, Jack Maher, Daniel Lovtiz y Baker-Whiting; Edvard Tagseth, Elias Saad y Matthew Corcoran; Hany Mukthar, Cristian Espinoza y Sam Surridge.

¿Dónde ver EN VIVO el Inter Miami vs Nashville de la Major League Soccer?

Aunque el futbol de los Estados Unidos no es muy consumido en México, llama la atención observar los últimos partidos de Lionel Messi como profesional. Y para eso, este duelo (junto con todos los encuentros de la temporada 2026 de la MLS) se puede ver contratando Apple TV y el servicio que se ofrece con el MLS Season Pass.