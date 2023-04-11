Inter vence al Benfica y se lleva la ventaja al Giuseppe Meazza

El Inter ha derrotado al Benfica en el juego de Ida de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League. En un encuentro que fue disputado en Lisboa, el equipo dirigido por Simone Inzaghi tiene la ventaja en la serie para definir el cruce en Italia, en la cancha del Estadio Giuseppe Meazza.

Luego de un primer tiempo en el que los equipos no lograron abrir el marcador, Barella fue el encargado de romper el cero. Con un remate de cabeza al minuto 51, el conjunto de la Serie A puso el 1-0 en la pizarra ante un equipo de Portugal que no supo reaccionar.

De cara a la recta final del encuentro, el VAR tuvo que intervenir para señalar un penalti a favor del Inter. Al minuto 78, fue señalada una falta de Joao Mario dentro del área y tras revisarla en el monitor, el silbante señaló la pena máxima, instancia desde la cual, Romelu Lukaku puso el 2-0 para el equipo Nerazzurri.

En partido de Vuelta entre Inter y Benfica de los Cuartos de Final de la Champions League se va a disputar el 19 de abril en San Siro.

Cobertura EN VIVO Benfica vs Inter

¡Se termina el partido!

Inter vence al Benfica y se lleva la ventaja a casa.

Minuto 82: ¡Goooool del Inter!

Romelu Lukaku aumenta la ventaja para el Inter desde la vía del penalti.

Minuto 78: ¡Interviene el VAR!

Falta de Joao Mario que luego de ser revisada por el VAR, el árbitro del encuentro señala penalti para el Inter.

Minuto 66: ¡Cerca el Inter del segundo!

Disparo de Mkhitaryan que el guardameta del Benfica tapa en el fondo.

Minuto 58: ¡Se salva el Inter!

Ocasión clara para el Benfica, tras una serie de disparos, el equipo de Lisboa no logra empatar.

Minuto 51: ¡Goooool del Inter!

Barella abre el marcador con un remate de cabeza.

¡En marcha el segundo tiempo!

¡Fin del primer tiempo!

Benfica e Inter no logran abrir el marcador en el Estadio da Luz.

Minuto 25: ¡La primera del Inter!

Intento de larga distancia, tras un desvío de Acerbi el balón pasa apenas por arriba del travesaño.

Minuto 20: ¡Lo intenta Joao Mario!

Tiro desviado que se va por un lado del arco defendido por Onana.

Minuto 16: ¡La primera de peligro es del Benfica!

Disparo de Rafa Silva tras un error de la defensa del Inter pero Onana ataja en el fondo.

¡Arranca el partido en el Estadio da Luz!

Previa Benfica vs Inter

Este martes 11 de abril inician los Cuartos de Final de la Champions League. En dicha instancia, el Benfica se mide al Inter en la cancha del Estadio da Luz para encarar el encuentro de Ida en Lisboa.

Dirigidos por Roger Schmidt, el equipo de Portugal llega al compromiso luego de haber eliminado al Club Brujas en los Octavos de Final. En el partido de Ida, el Benfica vio la victoria por marcador de 2-0 en calidad de visitante, para la Vuelta, las 'Aguilas' vencieron 5-1 al conjunto de Bélgica para acceder a la siguiente ronda por marcador global de 7-1.

El Benfica se encuentra en la instancia de Cuartos de Final por segunda vez consecutiva y la sexta ocasión en la historia del certamen de la UEFA, no obstante, no logran superar dicha ronda desde 1990, edición en la que la escuadra de Lisboa pudo llegar a la Final.

"En la fase eliminatoria hay que esperar al rival a su máximo nivel. Para ambos equipos es muy importante, los dos han gastado mucha energía para llegar a esta ronda. Esperamos un rival de alto nivel, muy concentrado, pero eso es también lo que esperamos de nosotros mismos. Tenemos que estar preparados para un equipo con calidad individual, y necesitamos un rendimiento máximo", dijo el entrenador del Benfica, Roger Schmidt, en conferencia de prensa.

Por su parte, el Inter conoce del peligro que representa el cuadro de Portugal pese a que no lucen como favoritos.

"Sabemos de la importancia del partido. Hemos hecho un gran viaje, que ha sido muy difícil. Tenemos que hacer un gran partido. El Benfica no ha perdido en la Champions League, ha marcado muchos goles, es un equipo de calidad. Pero nosotros somos el Inter, nos hemos preparado bien. El Benfica ha perdido dos partidos en toda la temporada, pero se encontrará con un Inter que sabe lo que quiere y conoce el partido que tenemos que hacer", dijo el estratega del equipo de Italia, Simone Inzaghi.

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Alineaciones Benfica vs Inter

Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Antonio Silva, Morato, Grimaldo, Chiquinho, Florentino, Joao Mario, Rafa Silva, Aursnes y Goncalo Ramos.

Inter: Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Barella, Brozovic, MkhitaryanDimarco, Dumfries, La. Martínez y Dzeko.

