¿Irán fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026™? Insiste en jugar en México

El gobierno de Irán ha lanzado una advertencia contundente: su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está en duda si la FIFA no accede a trasladar sus encuentros de Estados Unidos a territorio mexicano.

La postura de Irán: "Queremos jugar en México"

El ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, reveló en una entrevista para la agencia Anadolu que han solicitado formalmente el cambio de sedes. "Nuestra solicitud para que los partidos de Irán se trasladen a México sigue vigente. Si se acepta, la participación estará asegurada", afirmó el funcionario.

El motivo principal radica en la falta de garantías de seguridad y las tensiones políticas entre Teherán y Washington. Donyamali fue tajante al señalar que, bajo las condiciones actuales, la posibilidad de que el equipo persa se presente en estadios estadounidenses es "muy baja", a menos que existan salvoconductos extraordinarios que el gobierno iraní considere pertinentes.

Infantino cierra la puerta: "No hay plan B"

A pesar de la insistencia iraní, la respuesta pública de la FIFA ha sido inflexible. Durante su reciente visita a México, el presidente del organismo, Gianni Infantino, descartó cualquier modificación al calendario oficial. "No hay plan B, C, o D con Irán. Los partidos se realizarán de acuerdo al calendario actual", sentenció el presidente de la FIFA.

Sin embargo, para el ministro Donyamali, las palabras de Infantino no representan la última palabra. Según el funcionario, existen negociaciones privadas en curso entre la Federación de Irán y la FIFA, y consideran que la sentencia pública de Infantino no es aún una respuesta oficial a su petición formal.

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El calendario de Irán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

El sorteo han ubicado a la selección de Irán en sedes exclusivamente estadounidenses dentro del Grupo G, lo que alimenta el conflicto. Los partidos programados son:

15 de junio: Irán vs. Nueva Zelanda – Los Ángeles, EE. UU.

Irán vs. Nueva Zelanda – Los Ángeles, EE. UU. 21 de junio: Bélgica vs. Irán – Los Ángeles, EE. UU.

Bélgica vs. Irán – Los Ángeles, EE. UU. 26 de junio: Egipto vs. Irán – Seattle, EE. UU.

Con el reloj avanzando hacia la inauguración el próximo 11 de junio, la FIFA se enfrenta a un dilema: mantener la logística estricta del torneo o ceder ante una crisis geopolítica que podría dejar a uno de los invitados asiáticos fuera de la fiesta más grande del futbol.

