Gabriel Milito manda duro mensaje en Chivas: “Jugar en la Selección no garantiza ser titular con nosotros”

La remontada de las Chivas para rescatar el empate ante Pumas dejó un nombre propio en boca de todos: Brian Gutiérrez. El jugador entró de cambio y cambió la cara del equipo, siendo el factor determinante para igualar el marcador tras el doblete de "La Hormiga" González.

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Sin embargo, la gran interrogante en la sala de prensa del Estadio Akron fue directa hacia Gabriel Milito: ¿Por qué un jugador de su calidad no es titular indiscutible?

¿Cuál fue la razón por la que Brian Guti{erres no fue titular?

Con la serenidad que lo caracteriza, el estratega argentino fue tajante al explicar que la jerarquía de selección no garantiza un puesto en su once inicial. "Que juegue en la Selección no significa que deba ser titular con nosotros. Tampoco significa que no lo sea", aseveró Milito, subrayando que las decisiones pasan por el estado físico y las circunstancias tácticas de cada semana.

Milito reveló que la ausencia de Brian Gutiérrez en el cuadro titular ante Pumas se debió principalmente a su actividad internacional. Brian disputó dos partidos con el combinado nacional y no pudo entrenar a la par del grupo durante la semana de preparación. "Tuvo que hacer la fase de recuperación, mientras nosotros preparábamos el partido con los jugadores disponibles", detalló el técnico.

La competencia interna en Chivas es muy intensa: Milito

Además, el regreso de Luis Romo y la baja por lesión de Govea obligaron a Milito a reajustar el medio campo para sostener su esquema de tres defensores. Para el argentino, el "problema" es tener un plantel con exceso de talento. "Para que Brian juegue hay que sacar al 'Oso', a Romo, o si lo ponemos más adelante, hay que sacar al 'Piojo' o a Efraín. Siempre en la banca vamos a tener algún jugador muy bueno", explicó.

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Uno de los puntos más destacados de la comparecencia fue la defensa que hizo Milito sobre el proceso de seguimiento del jugador. El técnico recordó que la secretaría técnica hizo un trabajo minucioso para traerlo desde el Chicago Fire, donde, según sus palabras, no se hablaba tanto de él.

"A mí no me sorprende que sea un gran jugador, por eso está acá. A ustedes quizás les sorprende su rendimiento; a nosotros no", lanzó Milito, dejando claro que el techo de Gutiérrez en Chivas es altísimo, pero que deberá ganarse el lugar día a día frente a jugadores que llevan el proceso completo desde la pretemporada.

