Alerta Roja: Dos GRANDES contra las cuerdas por la Regla de Menores

Luego de haberse jugado la Jornada 13 del Torneo Clausura 2026, la tensión no solo se vive en la lucha por la Liguilla, sino también en otros rublos. A falta de solo cuatro fechas para concluir la fase regular, la Liga BBVA MX ha encendido las alarmas: seis equipos se encuentran todavía en deuda con la Regla de Menores, una normativa que exige un mínimo de 1,170 minutos de juego para futbolistas jóvenes y cuyo incumplimiento acarrea la pérdida de tres puntos vitales en la mesa.

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¿Qué equipos ya cumplieron con la regla de Menores?

El panorama es variado, pero para algunos estrategas el margen de error ha desaparecido por completo como en Chivas, Necaxa, Puebla, Mazatlán, Santos Laguna, Pachuca, Atletico de San Luis, Querétaro, Monterrey, Atlas, Pumas y Juárez. Mientras algunos clubes están a un suspiro de la meta, otros enfrentan una misión más complicada a la gestión de sus plantillas durante el presente certamen.

Dos de los conjuntos que se les menciona cono grandes se encuentran en la problemática de la Regla de Menores que son América y Cruz Azul.

El Club América, debe sumar 164 minutos. Para las Águilas, el reto es doble: mantener el vuelo hacia la Liguilla mientras dan cabida obligatoria a los jóvenes, en una etapa donde la presión por los resultados no suele permitir experimentos.

Por otro lado, el equipo de Cruz Azul no debe de tener problemas para conseguir los minutos restantes ya que solo le faltan 131.

La escuadra de Tigres arrastra un déficit de 300 minutos. Históricamente, el conjunto de la UANL ha apostado por la experiencia, igual en este Clausura 2026. Con 360 minutos restantes en disputa por partido, el cuerpo técnico tendrá que alinear a sus canteranos si no quiere ver reducida su cosecha de puntos al final del torneo.

En una situación similar se encuentra el Toluca, con 178 minutos pendientes.

El León (48 minutos) parece tener el camino pavimentado para cumplir con la normativa en las próximas dos jornadas. Sin embargo, el caso más curioso es el de los Xolos de Tijuana, que con apenas 4 minutos por cumplir, están a prácticamente una jugada de tachar esta obligación de su lista de pendientes.

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¿Cuál es la sanción si no cumplen con la Regla de Menores?

Cabe recordar que la regla es implacable. Aquellos equipos que no alcancen la cifra de 1,170 minutos sufrirán la deducción de tres unidades de su cuenta total al término de la Jornada 17. En una liga tan cerrada como la mexicana, donde la diferencia entre calificar directo o quedar fuera de la Liguilla suele ser de un par de puntos, ignorar a la cantera podría ser el error administrativo más costoso de la temporada.