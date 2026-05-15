Irán, el país que irá al Mundial 2026 a pesar de la guerra; estas son las 10 condiciones que puso

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será el epicentro en donde la Selección de Estados Unidos y el combinado de Irán disputen partidos en un mismo territorio a pesar de los constantes conflictos bélicos que han tenido durante décadas, mismos que se han maximizado en los más recientes meses.

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Y es que, en medio de los rumores que indicaban que Irán podría no ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026, Gianni Infantino, presidente de la organización, confirmó su participación. Eso sí, para ello la Federación Iraní de Futbol lanzó un pliego de 10 condiciones que se deben respetar para mantener la paz entre ambas soberanías.

¿Qué condiciones puso Irán para ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Lo primero a tener en cuenta es que las condiciones, entre otras cosas, buscan garantizar la seguridad, la paz y la diversión de la ciudadanía iraní en territorio norteamericano. Así, la primera gran exigencia es tener visados garantizados para el personal técnico y el resto del equipo.

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🇮🇷 “Por supuesto, Irán participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026, y por supuesto, Irán jugará en los Estados Unidos de América”



Las palabras de Gianni Infantino, en el Congreso de la FIFA. pic.twitter.com/KtsRENLTht — Fútbol y Política (@FutboliPolitica) April 30, 2026

Se busca una seguridad reforzada en hoteles y aeropuertos, así como el permiso de entrada para los servidores de la Guardia Revolucionaria. Del mismo modo, se busca el respeto a la bandera oficial de la República Islámica, además del respeto al personal de la Selección durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Habrá una restricción de preguntas de prensa a temas ajenos al futbol, así como la protección especial contra protestas, el uso correcto del himno nacional en cada juego y una prioridad de movilidad en cada sede. Finalmente, Irán solicitó una guía de no agresión migratoria en los países anfitriones, destacando Estados Unidos.

¿En qué Grupo se encuentra Irán dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Selección de Irán forma parte del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026, considerado uno de los más nivelados en donde deberá enfrentar a Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto de la siguiente forma: