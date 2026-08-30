Portero de León sufre asalto y disparo en su casa tras partido del Apertura 2026

El portero suplente del Club León, Irving Martínez, fue víctima de la delincuencia tras sufrir el robo de su casa durante las primeras horas de este sábado 29 de agosto, al regresar a su domicilio tras el partido que disputó con su equipo en contra del Atlante por la Jornada 6 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

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Portero del León sufre el robo de su casa y le disparan

Un grupo de al menos seis individuos ingresó a la casa de Martínez, ubicada en los límites del municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, y el estado de Guanajuato, y sustrajeron diversos objetos personales del guardameta y su familia durante cerca de media hora hasta que fueron descubiertos por el propio porteto del León.

De acuerdo con los reportes, el portero llegó a su casa y descubrió a los ladrones, quienes emprendieron la huída; sin embargo, logró capturar a uno de ellos quien le habría disparado a corta distancia, sin que la bala impactara contra la humanidad de Martínez.

La familia de Irving Martínez solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad a la administración del condominio en el que habitan para interponer una denuncia ante las autoridades correspondientes.

Irving Martínez en un partido con las categorías inferiores del Club León



Irving Martinez de Leon durante el partido Tigres UANL vs Leon, correspondiente a la jornada 8 de Fuerzas Basicas Sub-18 del Torneo Apertura Grita Mexico A21 de la Liga BBVA MX, en las Instalaciones de Zuazua, el 11 de Septiembre de 2021.|Jorge Martinez/Jorge Martinez

Tanto Martínez como la persona que lo acompañaba resultaron ilesos tras el robo y la detonación de arma de fuego que se produjo. Los delincuentes habrían sustraído de la casa del portero diversos objetos como joyería, relojes, perfumes y tenis.

Irving Martínez, de 22 años, aun no ha debutado en la Primera División, pero es un elemento recurrente en las convocatorias del Club León en compromisos de la Liga BBVA MX y de la Leagues Cup 2026.

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