Quién es Benji Flowers, el jugador del Chelsea que jugará para la Selección Mexicana

La Selección Mexicana continúa trabajando en la captación de jóvenes futbolistas con doble nacionalidad. Andrés Lillini, director de selecciones menores, ha puesto especial atención en los talentos que se desarrollan fuera del país y ahora consiguió incorporar a un jugador que ya fue adquirido por uno de los clubes más importantes de Inglaterra.

Se trata de Benji Flowers, atacante de apenas 15 años que recibió su primera convocatoria con México. El juvenil pertenece actualmente al FC Dallas, pero tiene encaminada su llegada al Chelsea una vez que cumpla la mayoría de edad.

Quién es Benji Flowers, la nueva joya de la Selección Mexicana

Benjamin Flowers nació el 14 de abril de 2011 en Longview, Texas, aunque creció en Forney, localidad ubicada cerca de Dallas. Cuenta con las nacionalidades estadounidense y mexicana, esta última gracias a su madre.

Benji Flowers, mexicoamericano que fue convocado por primera vez a la Selección Mexicana

El futbolista comenzó a practicar este deporte desde los cuatro años y posteriormente pasó por Dallas Texans SC. Su talento llamó la atención del FC Dallas, institución a la que se incorporó en 2021 cuando tenía solamente 10 años.

Flowers suele jugar como extremo izquierdo, pero también puede ocupar otras posiciones del ataque. Destaca principalmente por su velocidad, potencia y capacidad para enfrentar a los defensores en duelos individuales. Dentro de la cancha toma como referentes a Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.

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Cuándo llegará Benji Flowers al Chelsea

Chelsea aseguró el futuro del atacante mediante un acuerdo con FC Dallas. Sin embargo, Flowers continuará jugando en Estados Unidos durante los próximos años y recién podrá incorporarse al conjunto de la Premier League cuando cumpla 18 años, en 2029.

De acuerdo con reportes de The Athletic, el equipo inglés pagará una cifra inicial cercana a los 3 millones de dólares. La operación podría alcanzar los 10 millones en caso de que se cumplan todas las variables relacionadas con su rendimiento y desarrollo.

Por este motivo, Flowers todavía no forma parte de la plantilla del Chelsea. Su ficha pertenece al FC Dallas, club donde buscará sumar experiencia profesional antes de emprender su primera aventura en el futbol europeo.

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Benji Flowers jugará para la Selección Mexicana Sub-16

El atacante fue convocado por Yasser Corona para integrar la Selección Mexicana Sub-16 que participará en el Torneo Internacional de Fuerzas Básicas. La competencia se llevará a cabo del 1 al 13 de septiembre de 2026 en la Ciudad de México.

Esta será la primera experiencia de Flowers con el combinado azteca. Anteriormente había representado a Estados Unidos en la categoría Sub-15, donde consiguió marcar dos goles en tres partidos disputados durante este año.

Su llamado todavía no significa que haya elegido definitivamente a México, ya que se trata de una competencia juvenil. No obstante, representa un paso importante para que el cuerpo técnico nacional pueda conocerlo y sumarlo al proceso de selecciones menores.

México incorpora así a uno de los prospectos más destacados de la generación 2011: un atacante que ya debutó profesionalmente, hizo historia con FC Dallas y tiene asegurado su futuro en el Chelsea.