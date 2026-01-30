CONFIRMADO: El equipo de NARRADORES y talento de TV Azteca que estarán en el Super Bowl 2026, para el domingo 8 de enero

El Super Bowl 2026 se compite este 8 de febrero en el Levis Stadium, en donde los Seattle Seahwks y los New England Patriots buscarán el campeonato de la NFL, en un juego muy parejo que podrás disfrutar por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.

El Super Bowl llega a su edición 60 en la historia, lo que lo convierte en un evento especial de aniversario en donde además de la actividad en el campo que al final es lo más importante, se acompaña del show y la farándula, teniendo al mismísimo Bad Bunny para dar un show de medio tiempo que promete mucha energía, y que ha tendio también controversia al no ser del agrado de todos los analista y aficionados.

Lo que parece que sí será un hecho, es que el Super Bowl por lo que ocurra en el emparrillado y por lo que pase con Bad Bunny, será el máximo tema de conversación y podría de nuevo romper récord de audiencias al ser el boricua un imán para muchos seguidores que no se lo perderán.

TV Azteca Deportes, los encargados de transmitir las emociones y la pasión. en el emparrillado

Para llevar las emociones y transmitir todo lo que ocurra en el campo y con el show, un equipo de profesionales, analistas, narradores y comentaristas llevarán las acciones entre los Halcones Marinos y los Patriotas.

Estarán en la narración y comentarios Enrique Garay quien suma otro Super Tazón a su gran trayectoria y le da a la transmisión la experiencia de los años por lo que será un deleite escucharlo en el micrófono.

Pablo De Rubens, con su estilo, conocimiento y visión del juego, se encargará de transmitir todas las emociones; y Lalo Ruiz describirá en su narración y expondrá todos los puntos de vista de las acciones del juego, con su carácter, estilo y pasión por este juego.

Finalmente y no menos importante, el color y la pasión que despierta el partido lo tendrá Andrea Sola y para cerrar, Inés Sainz tendrá con su capacidad, elocuencia y experiencia compartiendo el punto de vista de todos los involucrados, llevará lo más importante a la pantalla.