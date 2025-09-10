Lo vuelve hacer: Isaac del Toro firma otra victoria en el 2025

Este miércoles 10 de septiembre, el ciclismo mexicano vuelve a tener una jornada histórica. Isaac del Toro, joven pedalista de Ensenada, Baja California, se coronó campeón del prestigioso Giro della Toscana 2025, una clásica de un solo día que se disputa en Italia, y con ello sumó su victoria número 11 en lo que va del año.

Representando al equipo UAE Team Emirates XRG, Del Toro se lanzó en una escapada en solitario a 27 kilómetros de la meta, durante el segundo ascenso al Monte Serra, y logró mantener la ventaja frente a un grupo perseguidor que incluía figuras como Michael Storer, Steff Cras y el ecuatoriano Richard Carapaz. El mexicano cruzó la línea de meta con un tiempo de 4 horas, 25 minutos y 38 segundos, superando por 15 segundos al australiano Storer.

TE PUEDE INTERESAR:



Con apenas 21 años, Isaac del Toro se ha convertido en una de las revelaciones del ciclismo internacional. Su capacidad para atacar en montaña, su inteligencia táctica y su resistencia lo han llevado a brillar en las rutas europeas. Este triunfo en Toscana se suma a una racha impresionante de victorias que ha conseguido en 2025.

ISAAC DEL TORO WINS THE GIRO DELLA TOSCANA 🤩🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽



After a 28km solo effort, he wins with a 10 seconds gap over the second 😱😱



GRANDE TORO!!! 🐂🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽 pic.twitter.com/ViQNp2pfam — Fan Club Isaac del Toro 🐂🇲🇽 (@ToritoFanClub) September 10, 2025

Victorias destacadas de Isaac del Toro en 2025



Fecha

Carrera

País

📝 Detalles

19 marzo

Milano-Torino

Italia

Primer mexicano en ganar esta clásica centenaria

28 mayo

Etapa 17 del Giro de Italia

Italia

Portó la Maglia Rosa durante 9 días y fue subcampeón

Julio

Vuelta a Austria

Austria

Ganó 3 etapas y la clasificación general

Julio

Clàssica Terres de l’Ebre

España

Ataque a 33 km de meta, victoria en solitario

Agosto

Circuito de Getxo

España

Dominó el Alto de Pike Bidea

Agosto

Vuelta a Burgos

España

Remontada épica tras ponchadura, campeón general

7 septiembre

GP Industria & Artigianato de Larciano

Italia

Primer latinoamericano en ganar esta clásica6

10 septiembre

Giro della Toscana

Italia

Escapada en solitario, victoria número 14 del año7



Además, su desempeño ha impulsado al UAE Team Emirates a romper récords. Con esta victoria, el equipo alcanzó 82 triunfos en la temporada, acercándose a la histórica marca de 85 que ostenta Columbia-HTC.

Isaac del Toro no solo está escribiendo su nombre en la historia del ciclismo mexicano, sino que también está dejando huella en el circuito internacional. Su próxima meta: el Campeonato Mundial de Ruta en Ruanda , donde buscará seguir poniendo en alto el nombre de México.

