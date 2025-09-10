deportes
Lo vuelve hacer: Isaac del Toro firma otra victoria en el 2025

El ciclismo mexicano vuelve a tener una jornada histórica. Isaac del Toro se corona campeón del prestigioso Giro della Toscana 2025

Isaac del Toro
Fernando Campos
Otros Deportes
Este miércoles 10 de septiembre, el ciclismo mexicano vuelve a tener una jornada histórica. Isaac del Toro, joven pedalista de Ensenada, Baja California, se coronó campeón del prestigioso Giro della Toscana 2025, una clásica de un solo día que se disputa en Italia, y con ello sumó su victoria número 11 en lo que va del año.

Representando al equipo UAE Team Emirates XRG, Del Toro se lanzó en una escapada en solitario a 27 kilómetros de la meta, durante el segundo ascenso al Monte Serra, y logró mantener la ventaja frente a un grupo perseguidor que incluía figuras como Michael Storer, Steff Cras y el ecuatoriano Richard Carapaz. El mexicano cruzó la línea de meta con un tiempo de 4 horas, 25 minutos y 38 segundos, superando por 15 segundos al australiano Storer.

Con apenas 21 años, Isaac del Toro se ha convertido en una de las revelaciones del ciclismo internacional. Su capacidad para atacar en montaña, su inteligencia táctica y su resistencia lo han llevado a brillar en las rutas europeas. Este triunfo en Toscana se suma a una racha impresionante de victorias que ha conseguido en 2025.

Victorias destacadas de Isaac del Toro en 2025

Fecha
Carrera
País
📝 Detalles
19 marzo
Milano-Torino
Italia
Primer mexicano en ganar esta clásica centenaria
28 mayo
Etapa 17 del Giro de Italia
Italia
Portó la Maglia Rosa durante 9 días y fue subcampeón
Julio
Vuelta a Austria
Austria
Ganó 3 etapas y la clasificación general
Julio
Clàssica Terres de l’Ebre
España
Ataque a 33 km de meta, victoria en solitario
Agosto
Circuito de Getxo
España
Dominó el Alto de Pike Bidea
Agosto
Vuelta a Burgos
España
Remontada épica tras ponchadura, campeón general
7 septiembre
GP Industria & Artigianato de Larciano
Italia
Primer latinoamericano en ganar esta clásica6
10 septiembre
Giro della Toscana
Italia
Escapada en solitario, victoria número 14 del año7

Además, su desempeño ha impulsado al UAE Team Emirates a romper récords. Con esta victoria, el equipo alcanzó 82 triunfos en la temporada, acercándose a la histórica marca de 85 que ostenta Columbia-HTC.

Isaac del Toro no solo está escribiendo su nombre en la historia del ciclismo mexicano, sino que también está dejando huella en el circuito internacional. Su próxima meta: el Campeonato Mundial de Ruta en Ruanda , donde buscará seguir poniendo en alto el nombre de México.

Isaac del Toro
