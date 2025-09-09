OFICIAL: Construirán nuevo estadio en la Ciudad de los Deportes y se estrenará en 2026 

Este mes de septiembre marca el inicio de una transformación histórica para el deporte en Oaxaca. Con la colocación de la primera piedra, comenzaron oficialmente los trabajos de construcción de la esperada Ciudad de los Deportes, un ambicioso proyecto que incluye el nuevo estadio de beisbol para los Guerreros de Oaxaca, equipo emblemático de la Liga Mexicana de Beisbol.

¿Qué capacidad tendrá el Estadio Yu’Va?

Tras más de siete décadas de historia, el Estadio Eduardo Vasconcelos apagó sus luces el pasado 4 de septiembre. En su lugar, se levantará un recinto moderno, sostenible y con capacidad para 8 mil espectadores, diseñado para ofrecer una experiencia de primer nivel a los aficionados. El nuevo estadio, bautizado como Yu’Va (que en zapoteco significa “juego de pelota”), será el primero en México con certificación 100% sustentable, incorporando pasto sintético de alto rendimiento, iluminación de bajo consumo, recuperación de aguas pluviales y materiales regionales como la cantera.

Además del estadio, la Ciudad de los Deportes integrará espacios como el Polideportivo Venustiano Carranza, el Barrio Mágico de Jalatlaco y el Paseo Juárez El Llano, formando un corredor cultural y deportivo sin precedentes. Esta intervención urbana contempla arborización, pavimentación y peatonalización de calles aledañas, con el objetivo de fortalecer la identidad cultural oaxaqueña y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Se construye el Museo de los Guerreros de Oaxaca

Uno de los elementos más esperados será el Museo de los Guerreros de Oaxaca, que reunirá trofeos, memorabilia y momentos históricos del club, en el marco de su 30 aniversario en 2026. La Fundación Alfredo Harp Helú, impulsora del proyecto, ha reiterado su compromiso con el deporte como motor de desarrollo social, educativo y cultural.

El gobernador Salomón Jara Cruz destacó que esta obra representa “una nueva etapa para Oaxaca, donde el deporte será pilar de cohesión social y orgullo regional”. Por su parte, Alfredo Harp Helú aseguró que el nuevo estadio será “una maravilla digna de la afición oaxaqueña”.

Con esta construcción, Oaxaca no solo despide con nostalgia al mítico Vasconcelos, sino que abre las puertas a un futuro vibrante, donde el beisbol, la cultura y la comunidad se unen en un solo espacio.

