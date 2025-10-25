¡Otra victoria! Isaac del Toro conquista un nuevo título nacional en prueba de ruta

Isaac del Toro continúa conquistando títulos y en esta ocasión ganó la prueba de ruta del Campeonato Nacional de Ciclismo disputado este sábado 25 de octubre en Ensenada, Baja California.

Isaac del Toro se corona en el Campeonato Nacional de Ciclismo

Este triunfo se trató de la victoria número 18 para Isaac del Toro en lo que va del año en una prueba que tuvo un recorrido de 160 kilómetros y que recorrió diferentes tramos de la carretera libre Tijuana-Ensenada, Casa Frida, San Antonio de las Minas y El Sauzal.

Del Toro tomó la delantera desde el kilómetro 35 y se mantuvo a la cabeza tomando una importante distancia respecto al resto de los competidores que ya no pudieron darle alcance.

Por detrás de Del Toro terminó Édgar ‘Chucky’ Cadena, quien también terminó segundo en la prueba contrarreloj que se disputó el pasado jueves. Más atrás concluyeron Eder Freire, Gerardo Prado y Gerardo Ulloa.

A seis kilómetros por terminar la carrera, del Toro hizo su último ataque para alejarse definitivamente del pelotón y llevarse la victoria, incluso dándose el tiempo de saludar a los fans que se encontraban cerca de la meta.

El ciclista del equipo UAE Team Emirates-XRG terminó la carrera con un tiempo de 25:25:74 minutos.

