Isaac del Toro conquista la sexta etapa de la carrera Tirreno-Adriático y se queda a un paso de la historia

Isaac del Toro volvió a subir a los más alto del podio tras ganar la sexta etapa de la carrera Tirreno-Adriático 2026 tras pedalear para una remontada ante el noruego Tobias Halland Johannessen este sábado 14 de marzo y prácticamente amarrar el campeonato de la vuelta italiana.

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Isaac del Toro conquista la sexta etapa de Tirreno-Adriático

Isaac del Toro acechó a Johannessen, del equipo Visma, y lo remontó a falta de 500 metros para la llegada a la meta y con su victoria prácticamente aseguró la conquista de la carrera Tirreno-Adriático que tendrá su tramo final este domingo 15 de marzo.

El italiano Giulio Pellizzari del equipo BORA acompañó a del Toro y Johannessen en el podio con el tercer puesto, a quien también dejó atrás el mexicano en su escapada final rumbo a la remontada.

El ciclista mexicano del equipo de UAE Team Emirates se impuso en Camerino en la etapa de la triple subida al Muro della Madonna delle Carceri que consta de un ascenso de tres kilómetros y una pendiente promedio de 8.8% y rampas de hasta 18%.

Del Toro esperó hasta el momento final para atacar a sus rivales, cuando parecía que ya no le daban las piernas para afrontar, y terminó por quedarse con el triunfo definitivo.

El originario de Ensenada, Baja California, se queda a un paso de levantar el 'Tridente' de campeón de la carrera de Tirreno Adriático que se desarrollará este domingo 15 de marzo.

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