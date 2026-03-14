Mientras Checo Pérez sufre con Cadillac, Mercedes domina en el Gran Premio de China

La clasificación del Gran Premio de China 2026 dejó un sabor amargo para el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, quien no logró encontrar ritmo con su monoplaza del equipo Cadillac y terminó en el último puesto de la parrilla. Una situación inesperada para el experimentado corredor, que había llegado con ilusión a esta nueva etapa de su carrera en la Fórmula 1.

Checo Pérez reportó dificultades con fallas técnicas persistentes en su Cadillac, destacando una falla crítica en la bomba de combustible que le impidió participar en la clasificación Sprint, sumado a problemas de entrega de energía y falta de potencia, condenándolo a salir último este domingo. En la carrera Sprint el mexicano culminó en el puesto 19, por arriba de su compañero Valtteri Bottas.

Mientras tanto, la escudería Mercedes confirmó su dominio en la pista al lograr un contundente 1-2 en la clasificación, con Kimi Antonelli marcando la pole position y George Russell asegurando el segundo lugar. El británico Russell, además, llega motivado tras haber ganado la carrera Sprint disputada apenas unas horas antes, lo que lo coloca como uno de los favoritos para la competencia principal.

La situación de Checo Pérez genera preocupación, ya que partir desde el fondo de la parrilla en un trazado exigente como el de Shanghái complica sus aspiraciones de sumar puntos. Sin embargo, el mexicano confía en que el ritmo de carrera pueda ser distinto y que la estrategia de Cadillac le permita remontar posiciones.

TE PUEDE INTERESAR:



Clasificación del Gran Premio de China 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Pierre Gasly (Alpine) Max Verstappen (Red Bull) Isaac Hadjar (Red Bull) Oliver Bearman (Haas) Nico Hülkenberg (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Esteban Ocon (Haas) Liam Lawson (RB) Arvid Lindblad (RB) Gabriel Bortoleto (Audi) Carlos Sainz (Williams) Alexander Albon (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin) Checo Pérez (Cadillac)

Horario del Gran Premio de China

A la 1:00 de este domingo 15 de marzo se llevará a cabo el Gran Premio en el Circuito Internacional de Shanghái.

