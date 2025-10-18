Isaac del Toro tocó la gloria y ya es uno de los mejores cicilistas de mundo; así consolidó un gran año

El 2025, sin duda ha sido el año de Isaac del Toro , quien era un ciclista casi desconocido, pero ahora es uno de los mejores del mundo y una gran realidad para el deporte mexicano con solo 21 años.

Cuando comenzó la temporada, el mexicano apenas tenía aspiraciones de aparecer en el top 100 de los mejores ciclistas del mundo, pero después de ser el portador de la Maglia Rosa en el Giro de Italia y de lograr 16 victorias, Isaac del Toro es una de las nuevas figuras del ciclismo a nivel mundial.

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

Sin duda, las 16 victorias de la temporada de Isaac del Toro , lo han colocado como un ciclista con mucha más experiencia, al grado que ya es conocido en varios países, donde se puede considerar que es una persona famosa por lo que ha hecho sobre su bicicleta.

¿Cuál fue el momento clave de la temporada de Isaac del Toro?

El momento que cambió la carrera de Isaac del Toro fue la novena etapa en el Giro de Italia, cuando se enfrentó a los mejores ciclistas del mundo, pero que no lograron seguirle el paso al mexicano.

Estos han sido todos los triunfos que ha logrado acumular en este 2025, Isaac del Toro, el joven ciclista que ha puesto a México de nuevo en el mapa del deporte internacional: