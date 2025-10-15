deportes
Isaac del Toro conquistó el Giro del Veneto y así ligó su victoria 16 del 2025; esta es la lista completa

Isaac del Toro se está convirtiendo en un fenómeno mundial. En México se están acabando los adjetivos para elogiarlo y este triunfo lo pone en lo más alto.

Pablo García - Marktube
Otros Deportes
El sueño del ciclista de Baja California se está convirtiendo en la pasión de miles de paisanos que ven cómo uno de sus jóvenes talentos se instala en la élite del deporte mundial. Isaac del Toro vuelve a darle un triunfo a su equipo en Italia y así acumula una victoria que aporta una gloria más a su fantástico 2025. Esto ocurrió en el Giro del Veneto y así marcha el ranking mundial.

VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025

¿Cómo fue el triunfo de Isaac del Toro en el Giro del Veneto?

El mexicano ya está instalado entre los talentos más importantes del ciclismo mundial y este circuito lo coloca entre lo mejor de las competencias de Ruta. A falta de 10 kilómetros, El Torito embistió la primera posición para alejarse del pelotón general y terminar su carrera en el sitio número uno con un tiempo de 03:24:29.

Con este triunfo, el mexicano de 21 años alcanzó el registro histórico del corredor Eddy Merckx. El belga ganó 10 clásicas en una campaña, lo cual fue conseguido por Del Toro en el presente 2025, donde Italia le ha sentado de manera bastante particular.

¿Cuáles son las carreras conseguidas por Isaac del Toro en este 2025?

El Giro del Veneto es la victoria 16 del mexicano en el presente año calendario, donde incluso se quedó a nada de triunfar en el Giro de Italia. Por ello, aquí el desglose de cada uno de sus triunfos, que lo han colocado en el lugar 3 del ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional.

  • Milano-Torino.
  • Giro de Italia (Etapa 17).
  • Vuelta a Austria (Etapa 2).
  • Vuelta Austria (Etapa 3).
  • Vuelta a Austria (Etapa 4).
  • Vuelta a Austria.
  • Classica Terres De L’Ebre.
  • Circuito de GETXO.
  • Vuelta a Burgos.
  • GP Industria & Artigianato.
  • Giro Dell’Emilia 2025.
  • Giro Della Toscana.
  • Coppa Sabatini.
  • Trofeo Matteotti.
  • Gran Piemonte.
  • Giro del Veneto.

¿Cuándo vuelve a correr Isaac del Toro?

Con este triunfo, el equipo de UAE Team Emirates sigue batiendo el récord de una escuadra. La mejor temporada en puntaje la hizo Columbia en 2009, gracias a sus 85 triunfos. Sin embargo, con 90 en 2025, el equipo del Torito sigue imparable. Por ello, la gente debe estar expectante de los anuncios, pues aunque parecía que Lombardia sería la última competencia del mexicano, corrió en Veneto y lo ganó.

Isaac del Toro
Pablo García - Marktube

