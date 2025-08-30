Isaac del Toro es el sexto mejor ciclista del mundo; ¿quiénes lo superan?

El ciclismo mexicano vive un momento histórico con Isaac del Toro, quien se consolidó como una de las revelaciones del deporte al aparecer en el sexto puesto del ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Con 3,629 puntos acumulados en las últimas 52 semanas, el joven corredor del UAE Team Emirates se posiciona como el mejor latinoamericano en la clasificación global.

El ciclista de Ensenada superó a figuras de talla mundial como Richard Carapaz, Florian Lipowitz y Remco Evenepoel, lo que confirma el impacto que ha tenido en el pelotón internacional desde su debut profesional. Su desempeño en el Giro de Italia, donde lideró la competencia durante 11 etapas y se convirtió en el primer mexicano en portar la maglia rosa, lo catapultó a los reflectores.

¿Cómo fue el año 2025 para Isaac del Toro?

Este año, el mexicano ha sumado triunfos importantes, como la Vuelta a Austria y las clásicas Clàssica Terres de l’Ebre y el Circuito de Getxo. Incluso la caída que sufrió en la Vuelta a Burgos no frenó su ascenso, pues rápidamente volvió a mostrar su nivel en competencias de alto calibre.

Además, su equipo, el UAE Team Emirates, presume dos ciclistas dentro del top ten: Del Toro y Tadej Pogačar, actual número uno del mundo. Este detalle refleja la fortaleza de la escuadra y el lugar que el mexicano ya ocupa dentro del ciclismo internacional.

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

¿Isaac del Toro es el mejor latinoamericano del momento?

Con apenas 21 años, y de acuerdo con la página de X “Olimpismo Mexicano”, Del Toro es considerado el ciclista con mayor proyección en América Latina. Su estilo agresivo y capacidad de resistencia lo perfilan como una de las grandes promesas que buscará consolidarse en las grandes vueltas de la próxima década.

Según la fuente antes mencionada, en el ranking mundial también aparecen otros ciclistas como Wout Van Aert, Primoz Roglic y Remco Evenepoel. Pero entre tantas estrellas, Isaac del Toro ya brilla con luz propia.

El ascenso de Isaac del Toro también ha despertado gran entusiasmo entre los aficionados en México, quienes ven en él al ciclista capaz de abrir una nueva era para el deporte nacional, similar a lo que en su momento representaron figuras como Hugo Sánchez en el futbol o Julio César Chávez en el boxeo.