¡Histórico! ¿Cuántos puestos ha subido Isaac del Toro en el ranking UCI en los últimos 10 meses?

Lo hecho por Isaac del Toro en los últimos diez meses podría considerarse uno de los logros más importantes que cualquier deportista mexicano ha tenido en la historia. Y es que el nacido en Sonora pasó de estar fuera de los mejores 50 ciclistas del mundo a, hoy por hoy, ser reconocido como el tercer mejor para la UCI.

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

El ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) se actualiza cada cierto periodo de tiempo y después de algunas de las competencias que cada deportista vive. Este hecho ha ocasionado que el más grande beneficiado sea Isaac del Toro, quien hasta este momento ha ascendido un total de 54 lugares.

¿En qué lugar de la UCI estaba Isaac del Toro a principios del 2025?

Cuando era muy poco conocido por la comunidad mexicana, Isaac del Toro estaba lejos de los primeros lugares de la UCI. De hecho, el ranking mundial de principios de año lo situaba en la posición 57, misma que ha quedado muy lejos de la que hoy en día ostenta después de 10 meses.

En estos momentos, el nacido en el norte del país se encuentra en el tercer lugar dentro de los mejores ciclistas del mundo con un puntaje de cinco mil 314 unidades. ¿Qué significa esto? Que en un periodo menor a un año, del Toro ha subido un total de 54 posiciones, convirtiéndolo en uno de los mejores del mundo con apenas 21 años.

Mucho de esto guarda relación con todo lo que le ha aprendido a sus compañeros dentro de UAE Team Emirates, destacando a Tadej Pogacar que hoy por hoy es el mejor del mundo con una diferencia de más del doble respecto al segundo lugar. Sin embargo, también habla de la evolución que Isaac del Toro ha tenido en cada competición en la que ha estado en estos 10 meses.

¿Cuántos logros ha tenido Isaac del Toro en el 2025?

Una de las razones por las cuales Isaac del Toro ha escalado tantos puestos dentro del ranking mundial de la UCI deriva de las 16 victorias que ha tenido en algunas de las competencias de este año, la última de ellas hace tan solo unas horas. Además, también destacó notablemente en el Giro D’Italia, evento en donde se quedó con el segundo lugar.