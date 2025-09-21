Partidos de la Semana 3 de la NFL, HOY domingo 21 de septiembre

Este domingo 22 de septiembre, la NFL nos regala una jornada cargada de intensidad, rivalidades divisionales y duelos que podrían marcar el rumbo de la temporada 2025. Desde las 11:00 AM (hora del centro de México), los emparrillados se encienden con nueve partidos simultáneos que prometen mantener a los aficionados al borde del asiento.

Entre los duelos más atractivos de la mañana destacan el Philadelphia Eagles vs Los Angeles Rams, con ambos equipos buscando mantener su invicto. Los Eagles, liderados por Jalen Hurts, vienen de una victoria ajustada ante los Chiefs, mientras que los Rams han mostrado solidez defensiva en sus primeros encuentros.

Otro choque imperdible será el Patriots vs Steelers, dos históricos que buscan recuperar protagonismo en la AFC. En Minnesota, los Vikings reciben a los Bengals, en un duelo que podría definir el liderazgo temprano en sus respectivas divisiones.

Por la tarde, a partir de las 14:05 horas, los reflectores apuntan al Broncos vs Chargers y al Saints vs Seahawks, ambos con implicaciones directas en la NFC. Más tarde, a las 14:25, los Cowboys visitan a los Bears y los 49ers reciben a los Cardinals, en partidos que podrían consolidar a los favoritos rumbo a los playoffs.

El plato fuerte llega en el Sunday Night Football, cuando los Kansas City Chiefs reciban a los New York Giants a las 18:20 horas. Patrick Mahomes buscará redimirse tras la derrota ante Philadelphia, mientras que los Giants necesitan urgentemente su primera victoria.

Partidos Semana 3 domingo 22 de septiembre

Philadelphia Eagles vs Los Angeles Rams

Minnesota Vikings vs Cincinnati Bengals

Jacksonville Jaguars vs Houston Texans

Tennessee Titans vs Indianapolis Colts

Washington Commanders vs Las Vegas Raiders

Carolina Panthers vs Atlanta Falcons

New England Patriots vs Pittsburgh Steelers

Cleveland Browns vs Green Bay Packers

Tampa Bay Buccaneers vs New York Jets

Los Angeles Chargers vs Denver Broncos

Seattle Seahawks vs New Orleans Saints

Chicago Bears vs Dallas Cowboys

San Francisco 49ers vs Arizona Cardinals

New York Giants vs Kansas City Chiefs

