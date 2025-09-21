Partidos de la Semana 3 de la NFL, HOY domingo 21 de septiembre
Este domingo 22 de septiembre, la NFL nos regala una jornada cargada de intensidad, rivalidades divisionales y duelos que podrían marcar el rumbo de la temporada 2025. Desde las 11:00 AM (hora del centro de México), los emparrillados se encienden con nueve partidos simultáneos que prometen mantener a los aficionados al borde del asiento.
Entre los duelos más atractivos de la mañana destacan el Philadelphia Eagles vs Los Angeles Rams, con ambos equipos buscando mantener su invicto. Los Eagles, liderados por Jalen Hurts, vienen de una victoria ajustada ante los Chiefs, mientras que los Rams han mostrado solidez defensiva en sus primeros encuentros.
Otro choque imperdible será el Patriots vs Steelers, dos históricos que buscan recuperar protagonismo en la AFC. En Minnesota, los Vikings reciben a los Bengals, en un duelo que podría definir el liderazgo temprano en sus respectivas divisiones.
Por la tarde, a partir de las 14:05 horas, los reflectores apuntan al Broncos vs Chargers y al Saints vs Seahawks, ambos con implicaciones directas en la NFC. Más tarde, a las 14:25, los Cowboys visitan a los Bears y los 49ers reciben a los Cardinals, en partidos que podrían consolidar a los favoritos rumbo a los playoffs.
El plato fuerte llega en el Sunday Night Football, cuando los Kansas City Chiefs reciban a los New York Giants a las 18:20 horas. Patrick Mahomes buscará redimirse tras la derrota ante Philadelphia, mientras que los Giants necesitan urgentemente su primera victoria.
Partidos Semana 3 domingo 22 de septiembre
Philadelphia Eagles vs Los Angeles Rams
Minnesota Vikings vs Cincinnati Bengals
Jacksonville Jaguars vs Houston Texans
Tennessee Titans vs Indianapolis Colts
Washington Commanders vs Las Vegas Raiders
Carolina Panthers vs Atlanta Falcons
New England Patriots vs Pittsburgh Steelers
Cleveland Browns vs Green Bay Packers
Tampa Bay Buccaneers vs New York Jets
Los Angeles Chargers vs Denver Broncos
Seattle Seahawks vs New Orleans Saints
Chicago Bears vs Dallas Cowboys
San Francisco 49ers vs Arizona Cardinals
New York Giants vs Kansas City Chiefs