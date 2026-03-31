Estas son las próximas 5 competencias en las que participará Isaac del Toro | Fecha y lugar

Isaac del Toro ha logrado mantener el excelente nivel que tuvo durante el año pasado en el inicio de este 2026, motivo por el cual son muchas las personas que se preguntan cuáles serán las próximas competencias que el nacido en Ensenada protagonizará con el resto de su equipo.

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Como sabes, actualmente Isaac del Toro está considerado como uno de los mejores ciclistas del mundo gracias a la evolución que ha tenido en este deporte a lo largo del último año. Ante ello, espera dar mucho de qué hablar en las próximas cinco competencias en las que estará presente.

¿Qué competencias tendrá Isaac del Toro en los próximos meses?

El 2026 ha iniciado a tambor batiente para Isaac del Toro, quien hasta el momento ha protagonizado un total de tres carreras con resultados por demás interesantes sumando el primer lugar en el UAE Tour y el Tirreno - Adriático, así como el segundo puesto en el Strade Bianche.

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Ahora, la próxima carrera para Isaac del Toro será la Vuelta al País Vasco, misma que se llevará a cabo del 6 al 11 de abril de este año. Posteriormente, el nacido en Baja California volverá a competir entre el 18 y el 19 de abril a través de la Amstel Gold Race, uno de los circuitos más interesantes del mes.

El 22 de abril Isaac del Toro estará en la Flecha Valona, mientras que cuatro días después hará lo propio en Lieja - Bastoña - Lieja. Finalmente, y antes de su arribo al Tour de Francia, Del Toro tendrá que competir en el Tour Auvernia - Ródano - Alpes, el cual se llevará a cabo del 7 al 14 de junio.

¿En qué lugar del ranking se encuentra Isaac del Toro?

La última actualización del ranking de la UCI, realizada a finales del mes de marzo, colocó a Isaac del Toro como el segundo mejor ciclista de la actualidad solo por debajo de Tadej Pogacar. Esta situación es interesante considerando que el mexicano estaba fuera de los mejores 40 ciclistas a inicios del 2025.